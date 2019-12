Viele Kinder und Jugendliche waren der Einladung zur Weihnachtsfeier der Schachfreunde Telgte gefolgt. Das Jugendteam hatte sich etwas einfallen lassen.

Schön gedeckte Tische mit Tannengrün und Teelichtern sowie viele Süßigkeiten und Getränke erfreuten die Gäste. Yvonne Fritz und ihre Tochter backten heiße Waffeln, darauf Sirup und Sahne oder Schokolade oder nur Puderzucker. Das ließ die Herzen der Kinder höher schlagen. Zudem gab es heißen Kakao. Auch der komplette Vorstand der Schachfreunde ließ sich für einige Stunden vom Jugendteam verwöhnen.

Aber ganz ohne den Denksport ging es natürlich nicht. So hatte Simeon Brettner ein kleines Turnier vorbereitet. Ganz nachdem Motto: Schach einmal anders. Die Spieler durften zum Beispiel zwei Züge hintereinander machen – also Schach verkehrt. Am Ende des Turniers, überreichte Simeon Brettner Weihnachtsmänner: in Gold an Konrad Hofmann, in Silber an Emanuel Püschel und in Bronze an Robert Hofmann. Einhelliger Tenor der Jugend: Das sollte man öfter machen.