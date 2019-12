Die Krippenausstellung unter dem Motto „Auf der Suche nach dem Licht der Welt“ im Museum Religio ist auch über Weihnachten geöffnet. 120 Krippendarstellungen warten auf interessierte Besucher.

Am 25. Dezember kann die Ausstellung von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden, am 26. Dezember von 11 bis 18 Uhr. Zwischen den Jahren ist die Schau ebenfalls von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am 29. Dezember werden – wie in den Vorjahren – Eiserkuchen gebacken. Geschlossen ist das Museum an allen Montagen sowie an Heiligabend und Silvester. Öffentliche Führungen durch die Ausstellung finden am vierten Adventssonntag sowie am 12. Januar statt.