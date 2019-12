Die Kinder des Paul-Gerhardt-Kindergartens durften sich in den vergangenen beiden Wochen gleich über zwei adventliche Aktionen freuen. Am ersten Advent hatte der Förderverein zur Weihnachtsfeier mit Waffeln, Kakao und Glühwein eingeladen. Als besonderes Highlight wurde das Kasperletheaterstück „Wer hat Omas Weihnachtskekse geklaut?“ von zwei engagierten Vätern, Stephan Stricker und Peter Tuchan, vor zahlreichen begeisterten kleinen Zuschauern aufgeführt. Ein besinnlicher Abschluss mit gemeinsamem Singen durfte natürlich nicht fehlen.

Mit dem Erlös von 225 Euro zeigte sich Kassenwartin Nicole Wewers zufrieden: „Wir haben das Geld sofort wieder in das Budget für unsere diesjährige Wunschzettelaktion gesteckt. Da dürfen sich die Erzieherinnen Materialien und neue Spiel- und Bastelsachen für ihre Gruppen wünschen.“ Die Liste war auch in diesem Jahr lang, von Webrahmen über Puzzle bis zu einem Spiegel für die Verkleidungsecke. „Wir freuen uns besonders, dass wir auch noch eine Sprossenwand, einen Schwebebalken und eine große Turnmatte für den Bewegungsraum ermöglichen konnten“, so Vorsitzende Tina Kleikamp. Leider werden diese aufgrund der langen Lieferzeiten erst im neuen Jahr ankommen. „Aber der Winter ist noch lang, da freuen sich die Kinder auch im Januar noch über die neuen Sportgeräte“.

Insgesamt spendete der Förderverein Materialien im Wert von 2700 Euro.