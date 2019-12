Seit sechs Jahren gibt es die Aktion nun schon: Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen des Frauenhauses äußern Geschenkwünsche. Die einen sind für die Frauen persönlich, die anderen für die Einrichtung des Hauses. Diese werden auf Sternen notiert, die dann an einem Weihnachtsbaum im Frauen-Fitnessstudio „La Vita“ aufgehängt werden. Kundinnen, aber auch Frauen von außerhalb nehmen sich oft einen dieser Sterne mit, erfüllen den Wunsch und bringen das Präsent schön verpackt ins Fitnessstudio zurück. Am Freitag übergaben Galina Schönfisch (l.) und Henrike Hoesmann, Inhaberinnen des „La Vita“, rund 100 Geschenke – von Kleidung über ein Erste-Hilde-Set bis zu einer Kaffeemaschine – an die Frauenhaus-Mitarbeiterinnen Lena Ottensmeier (2.v.r.) und Ulrike Hüchtemann (r.). Hier zeige sich die „Solidarität unter Frauen“, freute sich Henrike Hoesmann. Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses sind zudem auf der Suche nach Wohnungen für Bewohnerinnen, die die Einrichtung verlassen möchten. Wer Wohnraum zu vermieten hat, der sollte sich unter ✆ 51 55 melden.