Mit einem zum Teil neuen Vorstandsteam geht die Landjugend Telgte nicht nur in das neue Jahr, sondern auch an die kommenden Herausforderungen heran. Bei der Generalversammlung der Gemeinschaft im Pfarrzentrum St. Clemens wurden aber nicht nur die Weichen für die Zukunft gestellt, sondern es wurde auch auf die Aktionen in 2019 zurückgeblickt. Die Teilnahme an Karnevalszügen in der Region mit einem eigenen Wagen wurde dabei besonders betont.

Anschließend hatten die rund 35 Mitglieder die Wahl und mussten einen neuen Vorstand bestimmen. „Viele der Anwesenden zeigten dabei großes Engagement und ließen sich für unterschiedliche Posten aufstellen“, betonten die Verantwortlichen am Ende. Mit dem Ergebnis seien alle sehr zufrieden, denn man habe die Posten mit Personen besetzen können, die das Jahr über engagiert mitarbeiten würden, so der wiedergewählte Vorsitzende Henning Fockenbrock. Zu seiner Unterstützung wurde Sara Schulze Zumkley, ebenfalls einstimmig, in die Doppelspitze gewählt. Zusätzlich zu den ersten Vorsitzenden wurden Jule Rüter und Rike Ebert zu Schriftführern bestimmt. Celina Ebert und Max Rüter werden die Kasse führen. Alex Wallfahrt ist Getränkewart und Simon Erfmann Sportwart. Beisitzer im Vorstand wurden Franziska Rüter, Frederik Schulze Zumkley, Oliver Beßmann und Johannes Terboven. Zum Kassenprüfer wurde einstimmig Johannes Große Bockhorn gewählt. Auch der neue Pastoralreferent David Krebes nahm an der Generalversammlung teil. Er übernahm bei diesem Anlass ganz offiziell das Amt als geistlicher Leiter.

Abschließend besprachen die Mitglieder noch das nächste Karnevalsmotto, wobei am Ende genauso viele Vorschläge auf der Liste standen, wie sich zuvor Personen für Vorstandspositionen zur Wahl gestellt hatten. Danach ließen die Jugendlichen den Abend gemütlich ausklingen.