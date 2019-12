Spannende Rätsel und eine Zeitreise

Ein Team, ein Raum, eine Stunde Zeit und ein Ziel: Auf diesen einfachen Nenner bringen Winfried Hachmann und Matthias Hecking , das Konzept ihres mobilen Escape-Rooms. Vom 10. bis 16. Februar kommenden Jahres machen sie am Museum Religio Station. Dann haben alle Interessierten - von Schulklassen bis zu privaten Gruppen - die Möglichkeit, einerseits das spannende Rätsel um den „Löwen von Münster“, Bischof Clemens August Graf von Galen, zu lösen. Andererseits zugleich eine kleine Zeitreise in das Jahr 1941 zu machen.

Escape-Rooms sind ein neues Rätsel-Format, in dem Gruppen Aufgaben lösen müssen, um ein Ziel zu erreichen. Beim „Löwen von Münster“ haben die Teilnehmer genau eine Stunde lang Zeit, um in der Rolle einer fiktiven Jugendgruppe verbotene Kopien der Predigten des Bischofs aufzuspüren. Ihr Gruppenleiter wurde dafür erst am Morgen von der Gestapo verhaftet, jetzt müssen sie die Predigten schnell aus seiner Wohnung verschwinden lassen.

Winfried Hachmann und Matthias Hecking sind die Escape-Room-Betreiber – und der „Löwe von Münster“ ihr erstes Projekt. Aus Theaterwänden und Original-Requisiten der damaligen Zeit haben sie eine mobile Raum-in-Raum-Installation geschaffen. Ob Wählscheibentelefon, Volksempfänger oder Schreibmaschine, alle Geräte funktionieren und sind wichtig für das Lösen der Rätsel. Und der Raum existiert gleich zweimal. So können bis zu zwei mal acht Spieler parallel spielen.

Der Escape-Room kann ab sofort gebucht werden. Von montags bis freitags stehen täglich fünf Termine auf dem Plan, zwei am Vormittag für interessierte Schulklassen Und am Wochenende gibt es täglich bis zu sieben Termine.

Schulklassen zahlen mit 50 Euro einen Sonderpreis, alle übrigen Gruppen müssen 60 Euro für das Rätsel-Erlebnis der besonderen Art bezahlen. Teilnehmen können generell alle Jugendlichen ab 14 Jahren und Erwachsenen. Für interessierte Schulklassen hat sich Simone Müller, sie koordiniert das Projekt im Museum, etwas Besonderes einfallen lassen. Parallel zum Spiel wird ein Begleitprogramm in der Kardinal-von-Galen-Abteilung angeboten.

Wer Interesse hat, sich auf diese Weise mit den Predigten des „Löwen von Münster“ auseinanderzusetzen, findet die genaue Terminübersicht unter religio.loewevonmuenster.de. Dort sind Anmeldungen möglich genau wie im Museum.