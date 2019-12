Gewalt an Frauen ist noch immer eine alltägliche Erscheinung – in ganz Deutschland. Der Bund stockt nun seine Mittel zum Aus-, Um- und Neubau von Frauenhäusern und Beratungsstellen auf insgesamt 120 Millionen Euro auf.

„Es ist gut, dass es im Kreis Warendorf verschiedene Organisationen und Einrichtungen gibt, die sich mit dem Thema befassen“, erklärt der heimische Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup. Konkrete Hilfe für Frauen in Not leistet unter anderem das Frauenhaus in Telgte, eines von rund 350 in ganz Deutschland.

Doch es fehle vielen dieser Einrichtungen an einer ausreichenden Finanzierung: „Immer wieder lese ich in der Lokalpresse Geschichten rund um das Telgter Frauenhaus, die mich erschrecken und berühren. Ebenso wie ich immer wieder lese, dass es häufig an Geld und Platz mangelt. Bei Letzterem gibt es nun eine erhebliche Finanzspritze vom Bund“, berichtet der Abgeordnete erfreut.

Wie viel von den insgesamt 120 Millionen Euro den beiden Frauenhäusern im Kreis Warendorf zukommen wird, klärt sich nach den abschließenden Beratungen im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und wird zu gegebener Zeit veröffentlicht, heißt es in einer Pressemitteilung.