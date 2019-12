Als der Geruch von Glühwein und Weihnachtsgebäck in der Luft lag, Tannenbäume leuchteten und die Kerzen brannten, verbreitete sich auf dem Gelände der Firma Kraege eine besondere Atmosphäre. Die traditionelle Weihnachtsfeier wurde auch in diesem Jahr wieder zu einem Fest der Nationen: Polen, Bulgaren, Rumänen, Ukrainer und Deutsche feierten fröhlich miteinander, sangen Weihnachtslieder in verschiedenen Sprachen und hatten eine Menge Spaß. Die beiden Geschäftsführer Stefan Kraege und Markus Staden freuten sich über das Miteinander.

Als die gesamte Belegschaft auf dem Areal gegenüber des Verwaltungsgebäudes versammelt war, traf auch Harald Kraege mit seinem rollenden Schlitten ein. Er betreibt in Saerbeck eine Hundepension und Hundeschule. Von elf Huskys wurden er und der Weihnachtsmann in dem leuchtenden Schlitten gezogen.

Während die polnischen Gastarbeiterinnen Weihnachten und den Jahreswechsel in ihrer Heimat verbringen, feiern etwa 300 Mitarbeiter das Fest in Telgte - und das sehr unterschiedlich, fast immer nach den Traditionen ihrer Heimat. Dominika Gajewski hat ihre Mutter eingeladen. Sie ist vor drei Jahren mit ihren Kindern Adrian und Veronika von Polen nach Deutschland gekommen. Sie spricht sehr gut Deutsch, hat bei Kraege eine Arbeitsstelle im Lohnbüro gefunden und wohnt mit ihren Kindern in Ostbevern. Die Familie legt besonderen Wert auf das Festessen am Heiligabend: „Als Vorspeise gibt es Barszcz (Rote-Beete-Suppe), als Hauptspeise Karpfen mit Brot und Eiroggen nach polnischer Art. Das sind Teigtaschen, gefüllt mit Kartoffeln und Quark. Tochter Veronika, die das Gymnasium Telgte besucht, spielt auf ihrer Querflöte Weihnachtslieder: „Wir singen polnische und auch deutsche Lieder.“ Danach findet die Bescherung statt.

Viel Nützliches liegt dann unter dem bunt leuchtenden Weihnachtsbaum. Die Teilnahme am Gottesdienst folgt am ersten Weihnachtsfeiertag.

Anders gestalten die Eheleute Esin und Ibriz Mahmud Weihnachten. Sie sind Muslime, kamen vor fünf Jahren aus Bulgarien nach Telgte, arbeiten seitdem ebenfalls bei Kraege. Sie finden Gefallen an Traditionen: der Baum, Geschenke am 1. Weihnachtstag, und es gibt auch etwas zu feiern: Das Ehepaar erwartet im kommenden Jahr ihr erstes Kind. Zum Essen gibt es auch eine bulgarische Leckerei: Baniza. Hier handelt es sich um einen Schafskäse-Strudel.

Vor sieben Jahren kamen Hasine und Saleh Alewa mit ihrem Kind nach Telgte. Als Muslime bewahren auch sie Tradition und Brauchtum. Sie genießen aber auch das traditionelle Weihnachtsfest.