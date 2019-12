Der Musikverein zieht am Abend vor Heiligabend , 23. Dezember, wieder durch die Straßen und spielt an verschiedenen Punkten Weihnachtslieder. An folgenden Stellen und Uhrzeiten wird das Orchester zu hören sein: 18.50 Uhr Kreuzung Hauptstraße/Schulstraße/ Bahnhofstraße; 19.10 Uhr Seniorenzentrum Hofkamp; 19.30 Uhr Beusenstraße; 19.50 Uhr Ecke Prozessionsweg/Rochusstraße; 20.15 Uhr Haarhaussiedlung; 21.10 Uhr Droste-Hülshoff-Straße, 21.30 Uhr Birkenweg; 22.30 Uhr Loheide. Auch in Brock wird eine Abordnung des MVO an verschiedenen Punkten aufspielen. Witterungsbedingt kann es zu Verschiebungen oder Kürzungen kommen.