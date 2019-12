Widerstand und starke Bedenken

Die Telgter Kaufmannschaft hat sich an den Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden gewandt und starke Bedenken geltend gemacht. Auch der Kreis als zuständige Genehmigungsbehörde sowie die Stadt – das Projekt wurde schon dem Gestaltungsbeirat vorgestellt – haben viele Kritikpunkte. Es geht dabei – zusammengefasst – um erhebliche Verstöße der jetzigen Planung gegen die Festsetzungen des Bebauungsplanes, die Frage der Stellplätze, die Erschließung, die Nähe zum Denkmal Brennereimuseums und um die Auswirkungen der Planung auf die Einzelhandelsqualität in der Steinstraße.

Deutliche Worte findet die Hanse-Vorsitzende Walburga Westbrock in einem Schreiben, das den WN vorliegt. Die Kaufmannschaft verfolge zusammen mit den Geschäftsleuten der Steinstraße das Projekt mit großer Sorge. „Die Interessen der Käufer scheinen beim Erwerb der Immobilie recht eindeutig darauf ausgelegt, mit einem Abriss und einem Neubau eine möglichst hohe Rendite aus dem Verkauf, respektive der Vermietung von Wohnungen zu ziehen“, heißt es unter anderem.

Die Planung von kleinen Gewerbeflächen (jeweils rund 60 Quadratmeter) entspreche in keiner Hinsicht dem „heutigen Flächenbedarf für frequenzbringende Geschäfte, wie es momentan die Drogerie Rossmann ist“. Die Folgen eines Umbaus der Gebäudezeilen hätten weitreichende Auswirkungen nicht nur für die Geschäfte in der Steinstraße, sondern für Telgte insgesamt. Der Wegfall eines starken Frequenzbringers sowie eine Bauzeit von mindestens 18 Monaten, „verbunden mit Lärm und Schmutz, sind Gift für die sowieso schon sehr sensible Marktsituation in der Altstadt“, betont Westbrock. Die Hanse bittet daher Bürgermeister und Ratsfraktionen, „die Bauanträge auf ihre gesamtstädtische Auswirkung zu überprüfen und das gemeindliche Einvernehmen zu versagen“.

Bürgermeister Wolfgang Pieper hat sich bezüglich der Planungen ebenfalls bereits klar positioniert. Er sagt zum Thema: „Die Stadt Telgte begrüßt es grundsätzlich, wenn im Kerngebiet der historischen Altstadt die Funktionen des Einzelhandels und Wohnens gestärkt werden. Die hier vom Architekten Edmund Meyer vorgelegten Planungen sprengen allerdings vollkommen die Maßstäblichkeit der Altstadtbebauung und verstoßen in mehrfacher Hinsicht gegen die Festsetzungen des Bebauungsplanes. Deshalb ist die Planung bereits beim Bauamt des Kreises, bei der Stadtverwaltung und beim Gestaltungsbeirat auf massive Bedenken gestoßen.“

Da derzeit auch die angrenzende Immobilie in der Vermarktung sei, habe er angeregt, bei einer überarbeiteten Planung über die Parzellengrenze hinweg zu denken, weil dies die Möglichkeit einer Tiefgarage eröffnen könnte.

„Die Stadt Telgte ist grundsätzlich auch bereit, das unter Denkmalschutz stehende Gebäude der Kornbrennerei in ein gutes städtebauliches Konzept einzubringen“, betont er.