Adventskranz in Flammen

Am Heiligen Abend mussten meine Eltern, meine kleine Schwester und ich nur ein Stockwerk nach oben steigen. Denn dort wurde traditionell bei meinen Großeltern Weihnachten gefeiert. Und natürlich gemeinsam zu Abend gegessen, was für uns Kinder unnötigerweise vor der Bescherung geschah. Beim Gedanken an das, was damals als Festmahl galt, wird mir heute ein wenig anders. Denn es gab Jahr für Jahr Rinderzunge. Genau kann ich mich noch an die außergewöhnliche Konsistenz des Fleisches erinnern. Auf keinen Fall möchte ich das noch einmal essen müssen, bin ich mir heute 100-prozentig sicher.

Das ist aber nicht die eigentliche Geschichte, die ich erzählen wollte. Wenn ich mich an Weihnachten und die Adventszeit in meiner Jugend zurückerinnere, muss ich immer an ein Ereignis denken. Es war ein Adventssonntag in den 1970er Jahren. Nach dem Frühstück las meine Mutter meiner Schwester und mir im Kinderzimmer eine Geschichte vor. Welche, ist mir entfallen. Gemütlich saßen wir im Bett, als es plötzlich stockdunkel wurde. „Die Sicherung ist rausgeflogen“, sagte meine Mutter sofort und sprang auf. Sekunden später ein Aufschrei. „Der Adventskranz brennt“, schrie sie. Und tatsächlich, die Tannenzweige loderten, die Flammen schlugen schon an die darüber hängende Lampe – weshalb sich auch der Strom verabschiedet hatte. Meine Mutter handelte blitzschnell, füllte einen Eimer mit Wasser und schüttete es mit Schwung über den Tisch.

Schnell erstarben die Flammen. Wir alle waren erleichtert, nach diesem Schreck in der Morgenstunde. Meine Mutter ärgerte sich allerdings, dass sie vergessen hatte, die Kerzen auszupusten. Auf der anderen Seite war sie dann aber froh, dass nicht mehr passiert war.

Der Holztisch sollte auch in den nächsten Jahren der Esstisch unserer Familie bleiben. Allerdings musste immer eine Tischdecke draufliegen, um die kreisrunde Brandstelle zu verdecken. Stefan Flockert