Siehst du was? Ich nicht. So oder so ähnlich liefen die Gespräche zwischen mir und meinem kleinen Bruder ab dem Abend des 23. Dezember ab. Denn das war bei uns immer der Zeitpunkt – nachdem unsere Mutter den Tannenbaum geschmückt und den Tisch festlich gedeckt hatte – ab dem das Wohnzimmer für uns tabu war. Rollladen runter, Licht aus, Türen abgeschlossen. Keine Chance, einen Blick auf Geschenke oder gar das Christkind zu erhaschen. Und wir haben uns einiges einfallen lassen, doch nicht einmal die stärksten Taschenlampen warfen ausreichend Licht durch das Fenster der Wohnzimmertür, um auch nur annähernd etwas zu erkennen.

Am heiligen Abend dann endlich die „Erlösung“ für uns Kinder. Doch erstmal gab es ein gemütliches Kaffeetrinken mit Oma in der Küche – bis mein Vater sagte: „So, dann will ich mal nachschauen, ob das Christkind überhaupt da war.“ Jedes Jahr der gleiche Satz, mit dem er im Wohnzimmer verschwand. Die Spannung für uns stieg ins Unermessliche. Dann endlich klingelte das Glöckchen und wir durften ins mit Kerzenschein erleuchtete Wohnzimmer – unter dem Glockengeläut von der CD. Doch an die Geschenke durften wir immer noch nicht. Erstmal wurde gesungen – Oh, du Fröhliche. Gerne begleitet von mir auf der Blockflöte. Erst dann ging es an die Geschenke, die das Christkind unter dem Baum verteilt hatte. Welch eine Wonne, das Papier abzureißen und die lang ersehnten Habseligkeiten in den Händen zu halten.

Ich habe diese Tage mit ihrem gleichen Ablauf geliebt und mache es mit meinen Kindern genauso.