Mit drei Brüdern wuchs ich auf unserem Bauernhof auf. Drei Generationen wohnten unter einem Dach. In der Wohnstube saßen wir vor Weihnachten oft nebeneinander. Wir drückten manchmal unsere Nasen an den Fenstern platt. Denn wir konnten dann den rötlich gefärbten Himmel sehen und stellten uns vor, dass dort Plätzchen gebacken werden. Wir genossen den Blick auf die mit Schnee bedeckten Felder. Hin und wieder kreuzten Rehe und Feldhasen. In der Adventszeit backte unsere Mutter mit uns. Je näher der Heiligabend kam, umso zappeliger wurden wir. Richtig aufgeregt liefen wir hin und her, vertrieben uns die Zeit auf der Tenne und halfen beim Füttern. Dann wurde es Zeit fürs Bad. Mutter hatte die Blechbadewanne vorbereitet. Nacheinander wurden wir geschrubbt. Mutter nannte das „Rein machen fürs Christkind!“ Dann saßen wir auch schon ungeduldig im Esszimmer. Die Tür zum „Weihnachtszimmer“ war verschlossen. Wir konnten es kaum abwarten. Endlich hatte auch Vater die Stallarbeit beendet. Als sich alle in der Wohnstube versammelt hatten, sangen wir Weihnachtslieder. Dann läutete ein Glöckchen. Es wurde still und die Tür zum „Weihnachtszimmer“ öffnete sich. Wir gingen hinein und standen mit leuchtenden Augen im Halbkreis um den Gabentisch. Daneben der strahlende Weihnachtsbaum mit Kugeln, Kerzen und Lametta. Darunter die Holzkrippe, mit Stroh und Waldmoos bedeckt. Unsere Geschenke waren zweckmäßig: ein warmer Pullover, Handschuhe, Strümpfe und auch eine Lederhose. Für die Gemeinschaft gab es Kinderbücher oder Spiele. Einen Teller mit Plätzchen, Nüssen, einer Apfelsine, einen großen Apfel und Schokolade gab es immer für jeden. Später saßen wir alle am Abendtisch: Hühner-Frikassee mit Kartoffeln und Rosenkohl mochten wir alle gerne. Einen Rinderbraten gab es am ersten Feiertag nach dem Besuch der Messe. Weihnachten war und ist für uns ein Fest für die Familie. Bernd Pohl kamp