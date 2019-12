Vier Personen wurden an Heiligabend bei einem Brand in Telgte verletzt, eine davon wahrscheinlich schwer. Die Feuerwehr – die Telgter wurden dabei vom Löschzug Everswinkel unterstützt – war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand in dem Haus, das teilweise aus Holz besteht und in einem unwegsamen Waldstück in Raestrup in der Nähe des Campingplatzes liegt, zu löschen.

Aus bislang unbekannter Ursache brach am frühen Abend in einem Ferienhaus das Feuer aus. Nach Angaben von Zeugen sollen die Bewohner zuerst selbst versucht haben, die Flammen zu löschen. Schließlich riefen sie die Feuerwehr zur Hilfe. Die hatte allerdings Schwierigkeiten, das Haus, das nur über einen schlammigen Feldweg zu erreichen ist.

Nach dem Eintreffen der Wehr begannen umfangreiche Löscharbeiten. In dem Holzhaus-Teil des Gebäudes hatten sich etliche Glutnester gebildet.

Bis in die späten Abendstunden dauerte der Einsatz. Näheres zur Brandursache ist noch nicht bekannt.