Der sportliche Teamplayer

Am morgigen Sonntag, 29. Dezember, feiert Götz Zimmermann , seinen 80. Geburtstag. In seinem Leben hat er sich auf vielen Ebenen sozial, sportlich und politisch ehrenamtlich engagiert: 25 Jahre lang für die CDU im Rat der Stadt Telgte, 25 Jahre lang für die CDU im Kreistag als sachkundiger Bürger und als Kreistagsmitglied, viele Jahre lang als Vorsitzender Kreissportjugend und 37 Jahre lang war er erster Vorsitzender des TV Friesen und verantwortlich für den größten Sportverein der Emsstadt.

Nach einem Studium im Bereich Maschinenbau verpflichtete Zimmermann sich als Diplom-Ingenieur bei der Bundeswehr. Zehn Jahre lang diente er dem Land und war in den letzten Jahren als Hauptmann bei den Heeresfliegern in der Lützow-Kaserne Handorf stationiert. In dieser Zeit hatte Götz Zimmermann auch seinen endgültigen Wohnsitz mit seiner Familie in Telgte gefunden. Nach der Bundeswehrzeit setzte er seine berufliche Karriere als Lehrer mit dem Schwerpunkt Technikerschule am Berufskolleg in Beckum fort. Seine weitere Aktivitäten führten ihn in den Vorstand des Kreissportbundes, bei dem er auch Vorsitzender Kreissportjugend war. Durch seine kommunalpolitische Arbeit war er auch zehn Jahre lang Vorsitzender des Jugendhilfeausschuss des Kreistages.

Als die schönste Nebensache der Welt bezeichnet Götz Zimmermann sein ehrenamtliches Engagement im TV Friesen. Als Vorsitzender konnte er die vielen Herausforderungen immer wieder dank der harmonischen Zusammenarbeit mit den Abteilungen lösen. Dabei zeichnete sich Götz Zimmermann immer wieder als Teamplayer aus. Beruf und Verein konnte er wunderbar miteinander verbinden. Gab es auf der Sportebene mal ein Problem, das nur politisch gelöst werden konnte, wurden die entsprechenden Gremien einbezogen. Hatte die Stadt Probleme mit seinem Verein, war Götz Zimmermann erster Ansprechpartner: „Ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten,“ blickt Götz Zimmermann auf diese Zeit stolz zurück.

Als Meilensteine in seiner Tätigkeit als Vorsitzender des TV Friesen sieht er die Errichtung des Bootshauses, die Eröffnung des Vereinszentrums Münsterstraße 14 im Jahre 2000 mit Ballettschule, die vielen Vereinsveranstaltungen (Stiftungsfeste), die Jubiläumsfeier zum 50. Geburtstag des Vereins, die Internationalen Sportbegegnungen u.a. mit dem IK Tellus Stockholm, die Deutschen Meisterschaften im Karate und in der Rhythmischen Sportgymnastik in Telgte und die vielen Begegnungen mit den Menschen auf unterschiedlichsten Ebenen. Unter seiner Regie als erster Vorsitzender des TV Friesen wuchs der Verein von 800 Mitgliedern bei seinem Amtsantritt am 15. März 1974 bis zum „Ruhestand“ vor neun Jahren auf 3300 Mitgliedern an.

Götz Zimmermann hat viele Auszeichnungen erhalten: das Bundesverdienstkreuz, die Sportplakette der Stadt, „Telgter Sportler des Jahres“, Ehrungen auf politischer Ebene und des Westfälischen und Deutschen Turnerbundes.

Zimmermann war nicht nur Funktionär, er war in vielen Sportstätten auch aktiv: Als Handballer, Trainer, Übungsleiter, als vielfacher Teilnehmer an Deutschen Turnfesten und auch als Vertreter der Stadt Telgte bei „Spiele ohne Grenzen“ 1978 im englischen Lincoln. Götz Zimmermann hat sich aus den Ehrenämtern schon vor einigen Jahren verabschiedet. Dennoch ist er weiter aktiv: Als Mitglied des Ältestenrates und Ehrenmitglied des TV Friesen.

In seiner Freizeit betreibt er gerne in den österreichischen und Schweizer Bergen alpinen Skisport. Seine körperliche und geistige Fitness bekommen seine Freunde auch daheim noch fast täglich zu spüren; sei es beim Tennis, Kegeln, Golf oder Doppelkopf. Viel Zeit verbringt er auch mit seiner Familie, mit seinen beiden Kindern und vier Enkelkindern.