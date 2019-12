Einschulung mit einem Jahr Verspätung

Zwillinge haben eine enge Beziehung zueinander. Sie sind gleich alt, sind sich in ihrer Persönlichkeit ähnlich, gemeinsam aufgewachsen und eng miteinander verbunden. Deutlich wird das bei einer Begegnung mit Zwillingen, die vor kurzem im Seniorenheim Haus Maria Rast ihr neues Zuhause bezogen haben. Dort sind zwei Zwillingsschwester-Paare eingezogen.

Maria und Monika Dinnendahl (78) aus Telgte und Martha und Gertrud Kampert (96) aus Gremmendorf. Alle vier vereint eines: Sie sind ledig geblieben. Während ihrer Kind- und Jugendzeit hatten sie eine enge Bindung. Im Erwachsenenalter lockerte sich das Verhältnis. Sie gingen unterschiedliche Wege. Im Alter wurde das Verhältnis wieder enger.

Maria und Monika Dinnendahl kommen aus einer Telgter Künstlerfamilie: Sie sind die Töchter des Bildhauers und Architekten Hans Dinnendahl (1901 bis 1966) und seiner Ehefrau Erika (1897 bis 1969), die als Porträtmalerin im Atelier an der Ems arbeitete. Dort wuchsen die Zwillinge auf.

Ihre Schulzeit begannen sie gemeinsam an der Mädchen-Volksschule an der Mühlenstraße, allerdings erst im zweiten Schuljahr: „Weil wir damals mit 1,86 Meter überdurchschnittlich groß waren, hatten sich unsere Eltern entschieden, dass wir erst mit dem zweiten Schuljahr eingeschult werden.“ Nach dem Besuch der Volksschule besuchten sie zunächst eine Hauswirtschaftsschule und gingen dann 1956 beim Vater in die Lehre.

Maria Dinnendahl wurde Glasmalerin. Ihr größtes Werk schuf sie mit 24 Jahren (1965) in der St. Nikolaus-Pfarrkirche des Schleidener Stadtteils Gemünd im Kreis Euskirchen. 1956 wurde die Kirche nach den Plänen ihres Vater Hans Dinnendahl um einen Chorumgang erweitert. Nach Maria Dinnendahls Plänen wurden die zwölf Kirchenfenster und die Chorfenster mit den zwölf Aposteln gestaltet, die auch heute noch dort zu bewundern sind.

Als keine Kirchen mehr gebaut wurden, ist die Telgterin in die Krankenpflege gewechselt. Zunächst lernte sie in der Raphaelsklinik und arbeitete später 17 Jahre lang auf der Isolierstation des St. Franziskus-Hospitals. Mit 53 Jahren beendete sie ihr Berufsleben und lebte auf dem Familienanwesen in Telgte an der Ems.

Der Lebensweg der Zwillingsschwester Monika Dinnendahl verlief bis zum Abschluss ihrer Lehre im Familienbetrieb parallel. Doch sie fühlte sich berufen, Krankenpflegerin zu werden. Bundeskanzler Konrad Adenauer hatte wegen Pflegenotstand in Deutschland den Beruf der Pflegehelferin eingeführt. Dieses Angebot nutzte Monika Dinnendahl und wechselte zum Marien-Krankenhaus in Kaiserswerth und später ins Krankenhaus Maria Frieden. „Ein Geistlicher,“ so erinnert sich Monika Dinnendahl, „begeisterte mich für das Klosterleben.“ Doch erst nach dem Tode ihrer Mutter fasste sie 1969 den Entschluss, ins Kloster zu gehen. Ihr Weg führte sie zu St. Klara in Senden. Im Gepäck hatte sie Bilder von ihren Eltern und ein Kreuz: „12 Jahre habe ich dort gelebt. Es waren schöne Jahre und zum Schluss Erlebnisse, die mich krank machten.“ Bereits mit 43 Jahren trat sie aus dem Klosterleben aus. Sie wollte als Pflegehelferin arbeiten. Aus gesundheitlichen Gründen gelang ihr das nicht. Das Zwillingspärchen traf sich wieder im Elternhaus und lebte dort bis vor einem Jahr, als ihr Entschluss reifte, gemeinsam ins Seniorenheim Haus Maria Rast zu wechseln. Dort fühlen sie sich pudelwohl: „Wir sind umgeben von sehr netten und hilfsbereiten Pflegerinnen und Pflegern.“ Das Haus mit insgesamt 80 Bewohnern hat eine gute Atmosphäre. Das Gemeinschaftsleben sei sehr abwechslungsreich: „Wir haben viele Möglichkeiten, jeden Tag zu gestalten und zu erleben.“ Zu den Angeboten gehören Gesellschaftsspiele, Gymnastik, Gedächtnisspiele, Basteln zu den verschiedenen Jahreszeiten, kreative Nachmittage, eine Märchenrunde und Genusstage mit leckeren Kuchen und weiteren gemeinsamen Veranstaltungen. Bei der Zeitungsrunde erfahren sie auch viel über das Telgter Leben, wenn Günther Thieme oder Dieter Köcher aus den Westfälischen Nachrichten vorlesen. „So erfahren wir immer wieder, was in Telgte los ist,“ freuen sich die Dinnendahls.

Auf das leibliche Wohl angesprochen, loben sie die Küche des Altenheimes Maria Rast: „Es schmeckt uns immer.“ Die westfälische Küche lieben sie so sehr: Sauerkraut, Grünkohl oder Wirsing gehören dazu. „Ja, wir durften auch schon bei der Essenvorbereitung dabei sein, etwa beim Stampfen des Sauerkrautes,“ lachen die Zwillinge aus der Wallfahrtsstadt. Der große Wohn- und Schlafraum der Dinnendahls erinnert an die Künstlerfamilie: Bilder, von den Eltern geschaffen, sind dort zu sehen.

Eine Etage tiefer leben die Kamperts: „Wir sind Sonntagskinder,“ erzählen sie. Ihr Leben fand auf dem elterlichen Bauernhof in Münster-Gremmendorf statt. Ihre jungen Jahre waren geprägt von der harten und schweren Arbeit auf dem Bauernhof: „Erntearbeit, Kühe melken, Unkraut auf den Feldern mit der Hand zupfen, Tierpflege.“ Landmaschinen gab es früher nicht. Gertrud wurde Schneiderin, arbeitete in einem Münsteraner Unternehmen und spezialisierte sich auf die Fertigung von Anzügen nach Maß. Leidenschaftlich nähte, stickte und gestaltete sie mit der textilen Technik dekorative Wandbilder. Einige davon schmücken das Zimmer der Zwillinge. Ihre zehn Minuten jüngere Schwester Martha arbeitete in einem Geschäft in Münster als Verkäuferin. Danach lebten sie bis vor zwei Jahren auf ihrem elterlichen Bauernhof.