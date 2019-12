Nach dem erfolgreichen Benefizkonzert „ Weihnachten für alle“, bei dem fünf Vereine sich durch Gesang und Instrumentalklang einbrachten, folgte jetzt das nächste positive Ergebnis: 3215,01 Euro haben die Besucher, Sänger und Musiker gespendet. „Das ist erneut eine tolle Sache für den guten Zweck. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben,“ freute sich Marlies Sommer .

Die Kollekte kommt traditionsgemäß Hilfsbedürftigen in Westbevern zugute. Die Spenden werden anonym verteilt. Marlies Sommer, Nicole Bäumer und Margret Eickholt nehmen diese vertrauensvolle Aufgabe wahr. Passend zum Weihnachtsfest wurden die Familien oder Einzelpersonen bereits mit einer Spende bedacht.

Marlies Sommer selbst wurde während des Konzertes überrascht, als ihr Friederike von Hagen-Baaken, Vorsitzende des Westbeverner Krink, der die Organisation der Veranstaltung innehat, einen Blumenstrauß als Dank für ihre Tätigkeit überreichte. Aus gutem Grund: Marlies Sommer kann auf eine 25-jährige Tätigkeit in dieser Funktion zurückblicken, ist also seit dem ersten Benefizkonzert vom 19. Dezember 1994 dabei. „Ich bedanke mich für das Vertrauen. Danke sage ich allen, die von Beginn an bis heute mit mir diese Aufgabe der Verteilung der Spendengelder durchgeführt haben“, freute sich Marlies Sommer.