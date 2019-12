Namibia ist vier Mal so groß wie Deutschland, liegt 1500 Meter hoch und zählt rund 2,2 Millionen Einwohner. Mittendrin liegt Okahandja, ein Ort mit rund 10 000 Einwohnern. Das ist in jedem Jahr das Ziel von Hans-Jürgen Pfützner aus Westbevern. Empfangen von Jungen und Mädchen mit den Worten „Donnerwetter, aus Deutschland“. Für den Westbeverner stets ein besonderer Moment, wenn er in die leuchtenden Kinderaugen blickt. „Da rollt schon mal die ein oder andere Träne der Freude bei mir, „gibt Pfützner unumwunden zu. 21 Mal sind es bereits, die er von Anfang November bis Mitte Dezember in Okahandja war, um sich über die Fortschritte bei angeschobenen Projekten umzusehen. Als Mitglied (und seit 2018 als zweiter Vorsitzender) des Westbeverner Vereins „Hilfe für Waisenkinder in Namibia“, der die Projekte unterstützt, engagiert er sich seit 2006 in dem afrikanischen Land und ist mindestens einmal im Jahr zu Gast in Okahandja, dem 10 000 Kilometer (elf Flugstunden) von Westbevern entfernten Ort. Er und Brigitte Leyendecker (ebenfalls seit 2006 engagiert) sowie die Mitglieder des Vereins haben durch Spenden und eigene Initiativen eine stolze Summe zusammengetragen. „Jeder Euro kommt den einheimischen Kindern zugute und fließt in vollem Umfang in die Maßnahmen“, bekräftigt der Namibia-Kenner.

Der Verein unterstützt sechs Kinder, was den schulischen Bedarf, Schultracht und Unterbringung angeht. Das kostet rund 300 Euro pro Kind im Jahr. Darüber hinaus wird ein Mädchen unterstützt, das eine Ausbildung zur Krankenschwester macht. Die Spendenbereitschaft zur Unterstützung der Projekte in Namibia ist in Westbevern gut. Der Verein hält engen Kontakt zu Barbara Rogl, die sich als Farmbesitzerin deutschen Ursprungs schon lange für die Kinder des Landes einsetzt. Sie fungiert als Ideengeberin der Vereinsgründung und sorgt vor Ort für die sinnvolle Vergabe der Spendengelder. Das Hauptaugenmerk des Vereins liegt darauf, den Kindern durch Bildung die Möglichkeit zu geben, sich selber eine gesicherte Zukunft aufzubauen.

In Namibia herrscht von Dezember bis Mitte Januar Hochsommer (38 bis 40 Grad) und Sommerferien für die Kinder. Statt Schule daher sportliche und gesellschaftliche Aktivitäten für die Kinder, in die sich Pfützner gerne einbrachte. In Gesprächen, Zusammenkünften und Fußballspielen. „Das runde Leder gehört dazu, so weit es eben möglich ist. Dafür nehmen die Kinder auch einen langen Weg in Kauf, um zum Sportgelände zu kommen.“ Über gebrauchte Trikots vom SV Ems Westbevern und Bälle haben sich die Kinder besonders gefreut. „Sie können gut mit dem Ball umgehen,“ berichtet Pfützner. Nach den unterstützenden Maßnahmen im schulischen Bereich und der Ausbildung rückt der Anbau an ein Wohnhaus näher, in dem die Schüler untergebracht werden sollen. Bisher werden sie bei Farmer-Familien oder Freunden untergebracht. „Das ist von der Bürokratie her nicht einfach,“ muss Pfützner erkennen, denn der Antrag auf Baugenehmigung läuft noch.

Mit Josefine, Schwester des Farmbesitzers Richard, steht eine engagierte Person bereit, die dann im Anbau untergebrachten Kinder zu betreuen. „Es fehlt insgesamt an Unterstützung durch den Staat,“ bedauert Pfützner. „Es fehlt aber auch an Lehrpersonen.“ Pfützner, der selbst die Übernahme einer Patenschaft für die zehnjährige Pamela übernommen hat, kehrte jetzt mit Freude und Genugtuung aus Namibia zurück.