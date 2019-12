„Der Widerspruch hat mir gefallen“

„Ich konnte es erst gar nicht richtig glauben“, erzählt die 17-jährige Emma Vullbrock , Schülerin des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums in Telgte, von dem Moment, als sie davon erfuhr, dass sie bei dem Essay-Wettbewerb der Berkenkamp-Stiftung gewonnen hat. Denn sie war zu diesem Zeitpunkt gerade auf einer Fahrt und erhielt die Nachricht von ihrer Mutter. „Aber dann habe ich mich gefreut, und meine Freunde haben sich mit mir gefreut. Ich war wirklich glücklich“, betont die Schülerin stolz.

Den Essay-Wettbewerb stellten die Deutschlehrer des Gymnasiums bereits vor einiger Zeit den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe vor, und die 17-Jährige nahm teil. Denn sie ist interessiert am Philosophischen, setzt sich gerne mit Themen auseinander und schreibt auch gerne. „Ich fand auch die Themen sehr interessant“, sagt Emma Vullbrock.

Es gab drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Emma Vullbrock entschied sich für ein Zitat von Voltaire: „Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache.“ Dieses sprach sie einfach am meisten an. „Ich fand es am anspruchsvollsten, und es hat mir gefallen, da es so ein Widerspruch ist.“ Also hatte sie sich einige Ideen überlegt und sammelte Notizen, aber ließ das Ganze dann etwas ruhen. Bis zu dem Wochenende vor Abgabe. Am letztmöglichen Samstag setzte sie sich hin und schrieb den Essay „einfach herunter“, wie sie selber sagt. Scheinbar „flossen“ genau die passenden Worte in den Text, denn am Ende gewann sie

Der Preis: Ein viertägiges Seminar in Weimar/Thüringen gemeinsam mit neun anderen Gewinnern. Auf dem Programm standen unter anderem ein Besuch des Goethe-Schiller-Archivs, des Bauhaus-Museums und ein Workshop mit der Autorin Kerstin Hensel. Dabei gab es eine extra Preisverleihung, bei der Emma Vullbrock zwar nicht gewann, aber sehr beeindruckt von den anderen Angeboten und Gesprächen war: „Ich habe sehr viele Inspirationen gesammelt“, betont die Telgter Gymnasiastin.