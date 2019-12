Der weithin bekannte romantische Weihnachtsmarkt in Osnabrück, der als einer der schönsten und größten in Norddeutschland gilt, war das Ziel einer Gruppe der Seniorenmessdiener von St. Marien.

„Viele liebevoll hergerichtete Stände auf dem Domplatz, dem historischen Marktplatz und dem St.-Johannis-Kirchplatz boten alles, was das Herz begehrte und luden daher zum ausgiebigen Bummeln, schauen, einkaufen und probieren von advent- und weihnachtlichen Spezialitäten ein. Das große Angebot an Kunsthandwerk und Bastelarbeiten bot viele Anregungen“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Einer der Höhepunkte des Osnabrücker Weihnachtsmarktes ist ein sechs Meter hoher und voll funktionsfähiger Holz-Nußknacker aus dem Erzgebirge der ausgiebig besichtigt und bestaunt wurde. Selbstverständlich besuchten die Telgter auch den spätromanischen römisch-katholischen Dom St. Petrus mit seiner ungewöhnlichen Silhouette sowie die bekannte evangelisch-lutherische gotische Pfarr- und Marktkirche St. Marien neben dem historischen Rathaus am Marktplatz.

Die von Christian Westphälinger und Franz-Josef Schlüter vorbereitete und organisierte Adventsfahrt endete mit einem Abendessen in einem historischen Osnabrücker Restaurant.