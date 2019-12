Es flossen auch Tränen

Den Spielmannszug Rote Husaren gibt es nicht mehr: Nach 66 Jahren Vereinsgeschichte und etwa 1200 öffentlichen Auftritten im In- und Ausland beschloss die Mitgliederversammlung die Auflösung. Ein Lebenswerk, ein Hobby, eine Gemeinschaft – alles das verkörperte der Spielmannszug Rote Husaren für viele Mitglieder.

Zu den Liquidatoren wurden Tim Ahlers , Ralf Heitmann und Walter Heumann ernannt. Ein Jahr lang hat dieses Trio nun die Aufgabe, die Vermögensbestände aufzulisten, zu veräußern und das verbleibende Guthaben über die Stadt einem gemeinnützigen Zwecke zuzuführen.

Der Grund für die Auflösung: In den vergangenen zehn Jahren hatten die Roten Husaren mit ausbleibendem Nachwuchs zu kämpfen. Es blieb daher nicht aus, dass seitdem Spielverpflichtungen wegen fehlender Akteure kaum noch wahrgenommen werden konnten. Tim Ahlers beschreibt den unaufhaltsamen Abstieg so: „Über Jahre hinweg waren unsere Proben und Auftritte schon eine Durststrecke. Proben mit weniger als fünf Musikern ließen einen geordneten Ausbildungsbetrieb nicht mehr zu. Der Nachwuchs war aufgrund des großen Musikangebotes in der Stadt nicht mehr für uns zu begeistern. Langjährige Leistungsträger traten zudem aus Altersgründen zurück. Vor jedem Auftritt wussten wir nicht, ob wir spielfähig sind.“

Nach 66 Vereinsjahren, in denen die Aktiven sich und anderen viel Freude bereiteten, blieb den verbleibenden 16 Musikern letztlich nur noch die Vereinsauflösung. Der letzte Vorsitzende Tim Ahlers sah keine andere Möglichkeit. „Wir waren immer mit Herzblut dabei, waren eine große Familie und haben alles versucht, den Spielmannszug zu retten“, bedauert auch Walter Heumann, zuletzt Kassierer und 50 Jahre lang Teil des Vereins. „Es sind beim Auflösungsbeschluss auch Tränen geflossen“, bestätigte Tim Ahlers, der schon als Schüler dabei war und insgesamt 20 Jahre lang mit musizierte. Der letzte Ton wurde beim Schützenfest 2018 in Einen gespielt. Seitdem wurden die Musikinstrumente nicht mehr eingesetzt.

2014 hatte Tim Ahlers die Führung des Vereins von Hans Hotte übernommen. Letzterer war von 1957 bis 2014 – 57 Jahre lang – erster Vorsitzender und Tambourmajor. Er hatte die Geschicke des Musikvereins ganz wesentlich mitbestimmt. Bei der Vereinsgründung am 10. Oktober 1953 war Hotte bereits dabei.

Nicht nur bei Schützenfesten waren die Roten Husaren aktiv. Über Jahrzehnte waren sie auch dem Karneval eng verbunden. Etwa 20 Auftritte absolvieren sie durchschnittlich im Jahr. „In der Hochphase kamen wir sogar auf jährlich bis zu 35 Auftritte,“ erinnert sich Hans Hotte. Viele Höhepunkte gab es in der Vereinsgeschichte: Dazu gehören auch die Umzüge anlässlich des Bundeskönigsschießen, die großen Zapfenstreiche in enger Zusammenarbeit mit dem Musikverein Ostbevern und anderen Beteiligten sowie die von den Telgtern organisierten Wettstreite und Sternmärsche. 1983 sind die Roten Husaren mit 53 Musikern nach Österreich gefahren und haben an einem Jubiläumsfest einer Blaskapelle teilgenommen. 1988 folgte der Festumzug zum 750. Geburtstag der Stadt Telgte. Über viele Jahrzehnte war der Spielmannszug eine feste Größe im Vereinsleben.

Die Auflösung ist wirksam mit der Eintragung beim Amtsgericht.