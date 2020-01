Am kommenden Samstag, 4. Januar, findet von 10 bis 13 Uhr die zweite Tauschbörse im Rahmen der Sticker-Stars-Aktion der SG Telgte statt. Nach dem großen Erfolg der ersten Tauschbörse erwarten die Verantwortlichen wieder viele Gäste, die im „Finale“ im Takko-Stadion ihre doppelten Sticker tauschen und zusammen mit neuen Stickern in ihre bereits gut gefüllten Sammelhefte kleben wollen. Damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, gibt es für einen geringen Obolus zugunsten der SG-Jugendabteilung Kaffee und frische Waffeln. Mit dieser Tauschbörse geht die Aktion in die finale Phase. Noch bis zum 25. Januar können bei Edeka und Trinkgut Haveresch die Sticker in Tütchen gekauft werden. Beim SG-internen Hallenturnier am 25. Januar in der Dreifachhalle wird die Sticker-Stars-Aktion und damit auch das Jubiläumsjahr der SG mit einer dritten Tauschbörse beendet. Wer danach das Album noch nicht voll hat, kann bis zu 30 Bilder unter www.shop.stickerstars.de nachbestellen, so die Sportgemeinschaft.