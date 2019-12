Am Sonntag zwischen 12.29 und 13.38 Uhr brachen unbekannte Täter auf der Mozartstraße in Büroräume ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen und durchsuchten diese. Vermutlich ohne Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Warendorf, ✆ 0 25 81/ 94 10 00, oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.