Sparkasse verkleinert Beratungscenter

Die Sparkasse Münsterland Ost wird ihr Beratungscenter am Baßfeld deutlich verkleinern: Entsprechende Pläne bestätigte jetzt die Pressestelle des Unternehmens auf WN-Anfrage. Von aktuell noch 1200 Quadratmetern Fläche soll ein großer Teil anderweitig genutzt werden. Etwa 500 Quadratmeter werden nach umfangreichen Umbauarbeiten noch für die Bank zur Verfügung stehen. Zur Frage eines konkreten Nachmieters für die frei werdenden Flächen äußerte sich die Sparkasse nicht. Es sei noch nichts spruchreif.

Voraussichtlicher Start für die Umbauarbeiten – das Geldinstitut spricht von einer Modernisierung – soll im zweiten Quartal kommenden Jahres sein. „Danach können sich die Kundinnen und Kunden der Sparkasse auf modern eingerichtete Räumlichkeiten in hellem und freundlichem Design freuen“, betont die Pressestelle.

„Mit der Modernisierung stellen wir die Weichen für die nächsten Jahre und setzen ein klares Signal für den Standort Telgte“, erklärt in diesem Zusammenhang Beratungscenter-Leiter Olaf Hartmann .

Die Ende der 1980er Jahre eröffnete ehemalige Geschäftsstelle hat aktuell eine Fläche von etwa 1200 Quadratmetern, von denen große Teile nicht mehr genutzt werden. „Aufgrund veränderter Kundenbedürfnisse und Mitarbeiterzahlen sind Räumlichkeiten in dieser Dimension nicht mehr notwendig. Der Umbau erfolgt in mehreren Bauabschnitten und wird 2021 abgeschlossen sein“, erläutert Hartmann. Durch die Modernisierung werde die Flächennutzung optimiert. Zukünftig fänden Beratung und Service auf etwa 500 Quadratmetern ausschließlich in einem Teil des Erdgeschosses statt. „Unter dem Motto ´Beratung wie Zuhause´ entsteht ein Center im modernen Design, mit neuester Technik und individuell gestalteten Räumlichkeiten für Kundengespräche in persönlicher Atmosphäre“, freut sich der Leiter.

Die frei werdenden Flächen im Ober- sowie Erdgeschoss werde die Sparkasse als Eigentümer der Immobilie ebenfalls modernisieren und anschließend vermieten. Nach WN-Informationen gibt es bereits verschiedene Interessenten.

Während der Modernisierung nutzt die Sparkasse nach eigenen Angaben übergangsweise einen zukünftig nicht mehr benötigten Teil des Erdgeschosses für Beratung und Service. „Wir bleiben mit dem kompletten Team vor Ort und stehen in der Umbauzeit wie gewohnt als Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden zur Verfügung“, unterstreicht Hartmann.

Auch die Nutzung von Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals werde in der Zeit des Umbaus weiterhin möglich sein.