Bei SWR3 blicken „ONKeL fISCH“ alle sieben Tage auf die Woche zurück. Von der Kurzstrecke fürs Radio geht’s am Ende des Jahres wieder auf lange Tour durch die Theater der Republik. Adrian Engels und Markus Riedinger , alias „ONKeL fISCH“, feiern die unfassbaren Sternstunden des Jahres 2019.

Dazu gibt es Antworten auf die Fragen des Jahres: Warum fahren beim Brexit die Briten stur auf der falschen Seite? Wie kam es zu Ursula von der Leyens Wechsel von der Gorch Fock in die Kapitänskajüte Europas? Wann genau feuerte Donald Trump sein eigenes Gehirn? Schwänzte Kevin Kühnert für „Fridays for Future“ die Schule? Wird die Pkw-Maut nachträglich umgewandelt in eine E-Tretroller-CO-Abgabe? AfD, Walter Lübcke, NSU 2.0: Liegt auf der Deutschlandkarte etwa nicht nur der Osten rechts? Und am Ende singen alle: „Woo, we‘re going to Ibiza…!“

Dieser Jahresrückblick ist anders, denn die beiden Bewegungsfanatiker von „ONKeL fISCH“ präsentieren 365 Tage in 90 atemlosen Minuten: Hier wird nach Herzenslust gespottet, gelobt, geschimpft, gesungen und getanzt. Action-Kabarett direkt aus den kreativen Köpfen zweier preisgekrönter und erfahrener „Meister der Kleinkunst“ wie es eine Zeitung nannte.

Mit ihrem brandneuen Live-Programm „ONKeL fISCH blickt zurück“ gastieren „ONKeL fISCH“ am Freitag, 24. Januar, im Bürgerhaus in Telgte. Beginn ist um 20 Uhr.

Kartenreservierung sind unter ✆ 0 25 04/69 01 00 und unter www.reservix.de möglich. Tickets kosten im Vorverkauf 21 Euro, ermäßigt 19,50 Euro.