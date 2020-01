Mit dem monatlichen Treffen am Dienstag, 7. Januar, um 16.30 Uhr im Pfarrheim beginnt für die Krinkrentner das Jahresprogramm 2020. Bei dieser Zusammenkunft wird die Chronik des zweiten Halbjahres 2019 ebenso wie der Kassenbericht vorgetragen.

Im Veranstaltungskalender für die kommenden zwölf Monate enthalten sind ein Vortrag von Bürgermeister Wolfgang Pieper zu Themen, die Westbevern betreffen, am 3. März, die Reinigung der Wanderwege mit Schülern und Schülerinnen der Grundschule am 12. März, die Radtour zum Hof Austermann in Neuwarendorf am 23. Juni, Busfahrt zum Schloss Neuenkirchen am 4. August, plattdeutsche Dönkes mit Albert Laubrock am 6. Oktober und Lieder mit Elmar Bahr 3. November.

Die monatlichen Treffen finden von Mai bis September jeweils am ersten Dienstag im Monat an der Krinkhütte „Zur Fledermaus“ sowie von Januar bis April und von Oktober bis Dezember um 16.30 Uhr im Pfarrheim statt. Fahrten, Besichtigungen und Radtouren ersetzen einzelne Treffen.

Interessierte, die Hineinschnuppern möchten, sind bei den Veranstaltungen willkommen und erhalten dort auch nähere Informationen. 124 Mitglieder umfasst die Krinkrentner-Gemeinschaft.