In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Telgter Innenstadt zu zwei Einbrüchen. Im ersten Fall drangen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft an der Emsstraße ein. Dort wurde eine Kasse mit Bargeld entwendet.

Bei der zweiten Tat brachen die Unbekannten in ein Büro am Kardinal-von-Galen-Platz ein. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Hinweise erbittet die Polizei in Warendorf unter ✆ 0 25 81/94 10 00, oder per Mail unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.