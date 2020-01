Qualität steht an erster Stelle

Neuer ambulanter Pflegedienst in Telgte

Telgte -

Die neu gegründete St. Christophorus Ambulante Pflege GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des St.-Rochus-Hospital, geht am 13. Januar an den Start. Der ambulante Pflegedienst soll dafür sorgen, dass es künftig in Telgte und Umgebung wieder leichter ist, einen Pflegeplatz zu bekommen.