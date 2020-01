Fantasievoll und künstlerisch begabt

„Wer suchet, der findet“ war für die beiden Grundschulklassen 4a und 4b der Marienschule der Titel einer Gemeinschaftsarbeit für die 79. Krippenausstellung „Auf der Suche nach dem Licht der Welt“ im Museum Religio.

26 stilisierte Figuren wandern spiralförmig auf einer Holzplatte – natürlich festgeklebt – auf die Krippe zu. Die Spiralform, das Urbild aller Lebensprozesse, hatten die Schüler mit ihren Lehrerinnen Bettina Groß und Ingrid Nachtigäller gewählt. In der vorchristlichen Zeit wurde die einwickelnde Spirale bei jeder Geburt gegangen. Bei der Vorstellung ihrer Weihnachtskrippe zeigten die Viertklässler, wie sie ihre Fantasie, ihre handwerkliche und ihre künstlerische Begabung umsetzten.

Die Suche nach dem Licht ist auf dem spiralförmigen Weg zu erkennen. Der Weg führt aus der Dunkelheit (symbolisch in Farben dargestellt) zum Mittelpunkt, zum strahlenden Licht, mit neuer Kraft direkt zur Krippe mit Jesus, Maria und Josef, den heiligen drei Königen und den Hirten. Die Farben der Figuren werden immer heller. In der Hand trägt jeder Pilger eine Lupe. „Das Licht der Welt haben wir in Lupen dargestellt“, beschreibt Felix die Gedanken, die zu diesen insgesamt 26 Bildern in Miniaturgröße geführt haben.

Der Weg dorthin war nicht einfach: In Zweier-Gruppen wurden Bilder zu unterschiedlichen Themen und Schwerpunkten gemalt. „Wir sollten das malen, was uns ein gutes Gefühl gibt“, erklärt ein Schüler. Die unterschiedlichen Bilder hatten ein A3-Format. Ingrid Nachtigäller nutzte die Technik und verkleinerte alle so, dass jedes der 26 Bilder in eine aus Pappe gebastelte und geschnittene Lupe hineinpasste. Je näher die einzelnen Figuren zur Krippe stehen, umso heller sind die Figuren und umso weihnachtlicher die Motive.

Beispiel: Die Lupenbilder der letzten fünf Figuren, die in der Dunkelheit stehen und am weitesten noch von der Krippe entfernt sind, zeigen einen Breakdancer, ein Dominospiel, eine Pizza, einen Geburtstag oder eine Kampfsportszene. Die letzten sechs Lupenbilder zeigen Bilder zur Freundschaft, eine Friedenstaube, einen Tannenbaum, einen Engel, Maria und Josef und schließlich die Krippe, alles sehr wohl durchdacht.

Leidenschaftlich erzählten die Schüler bei einem gemeinsamen Besuch der Krippe von den vielen Stunden intensiver Gemeinschaftsarbeit. Immer arbeiteten zwei Schüler zusammen. So verstärkten die Teilnehmer auch ihren Teamgeist. Bei der Auswahl des Materials war bereits Fantasie gefragt: Als Arme wurden Pfeifenputzer eingesetzt, weil diese aus flexiblem Draht bestehen und sich so in die gewünschte Form biegen ließen, um so die Lupen in entsprechende Haltung zu bekommen.

Styroporkugeln als Kopfersatz, kleine unterschiedlich hohe Holzpfähle für die Figuren, Farbe, Pappe, Papier, Schere, eine kleine Säge. Eine schöne Geschichte ist mit dieser Weihnachtskrippe verbunden und eine Menge an kreativem Feinschliff.

Bettina Groß und Ingrid Nachtigäller haben ihre 52 Schüler für das Erarbeiten einer Krippe gewinnen können, die auf den ersten Blick wie eine Stadt mit unterschiedlich großen Hochhäusern aussieht. Beim näheren Betrachten erkennt der Besucher der Ausstellung eine außergewöhnlich kreative und zeitintensive Arbeit, bei der man verweilen muss, um sie zu verstehen.