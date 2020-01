Gute Vorsätze für das Jahr 2020 gibt es viele. Einer sei sehr leicht umzusetzen, ist sich Musikschulleiter Gregor Stewing sicher: „Wie wäre es mal wieder mit Singen?“, fragt er. Zum Beispiel in den Kinder- und Jugendchören der Musikschule.

Alle Kinder im Grundschulalter sind am Donnerstag, 9. Januar, von 15.30 bis 16.15 Uhr in die Marienschule zur Chorprobe eingeladen. Jugendliche ab elf Jahren sind im Hauptchor willkommen. Die Probe ist am gleichen Tag von 16.15 bis 17 Uhr – ebenfalls in der Marienschule.

Für die Kinder in Westbevern ist die Schnupperstunde für den Kinderchor am Dienstag, 14. Januar, von 15 bis 15.45 Uhr in der St. Christophorus-Schule in Westbevern-Dorf.

Eine Anmeldung für die Schnupperstunden ist nicht erforderlich.

Für das Angebot „Glöckchenklang“ sind in Westbevern noch Plätze frei. Eine Anmeldung ist bei der Musikschule unter ✆ 0 25 04/13 266 erforderlich.