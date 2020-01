Mit Fleiß und Geschick

„Gute Sache“, lobt die Familie Rahimi-Osmann Päur. Sie freut sich, dass ihr Fahrrad wieder fahrtüchtig gemacht wurde. Probleme gab es es mit dem Rücklicht.

Licht, Bremse, Bereifung: Alles, was ein Fahrrad verkehrstüchtig macht und noch viel mehr, wird in der Fahrradwerkstatt des Krink in einem Raum der ehemaligen Grundschule in Vadrup repariert.

Albert Harmann , Hubert Burlage , Helmut Kampelmann und Elmar Bahr vom Krink sowie Arno Zubrägel vom Verein Zib (Zusammen ist besser) nehmen alles in Augenschein, schrauben, verlegen kleine Kabel und setzen weitere kleine Teile ein, damit der fahrbare Untersatz wieder auf Vordermann gebracht wird. In der Werkstatt, in der man häufig gleichzeitig drei Fahrräder am Haken sieht, um durchgecheckt zu werden, befinden sich auch weitere gespendete Fahrräder und jene, die bereits überholt an einer Vorrichtung an der Wand befestigt sind.

„Der Raum ist hell, übersichtlich, und wir haben genügend Platz zum Arbeiten“, sagt Albert Harmann. „Wir haben aber auch stets genug zu tun. Die Freude zu helfen, steht bei uns oben an. Dass die Fahrradwerkstatt so gut angenommen wird, ist noch ein i-Tüpfelchen oben drauf.“

Die Werkstatt, die unter der Verantwortung des Westbeverner Krink in enger Zusammenarbeit mit dem Verein Zib betrieben wird, wurde 2016 ins Leben gerufen. Zunächst war das Domizil in Westbevern-Dorf, seit 2018 befindet sie sich in Vadrup. Mit dem Angebot verknüpfen die Verantwortlichen mehrere Ziele: Einerseits werden Flüchtlinge in die Aufarbeitung der Räder mit einbezogen, andererseits sollen sie mobil gemacht werden. Denn wer ein Fahrrad hat, der kann sich in und rund um Westbevern gut bewegen, so die Verantwortlichen.

Das Team erledigt Reparaturen an Fahrrädern, die von den Flüchtlingen gebraucht werden, wenn möglich direkt oder hat diese bis zum nächsten Mittwoch fertig. „Wir legen auch schon Mal eine Zusatzschicht ein“, sagen Albert Harmann und Hubert Burlage. Man sei sehr darauf bedacht, alle Wünsche schnell abzuarbeiten. Gespendete Fahrräder werden auf Herz und Nieren geprüft und in einer Liste registriert. Anschließend können sie von interessierten Flüchtlingen gegen eine Leihgebühr von 15 Euro genutzt werden. Flüchtlinge aus Westbevern, Telgte, Ostbevern und gar aus Münster nutzen die Möglichkeit, um an einen fahrbaren Untersatz zu gelangen.

Rund 250 Fahrräder wurden in den vergangenen drei Jahren gespendet. Der Großteil davon wurde wieder verkehrstüchtig gemacht. Der Rest diente als Ersatzteillager. „Gebrauchte Fahrräder oder Ersatzteile wie Fahrradsitze, Schläuche, Lampen sowie Helme nehmen wir immer gerne entgegen“, erklärt das Team und hebt dabei Spenden von Teilen örtlicher Betriebe und eines Fahrradhändlers aus Telgte hervor. Fahrradanhänger seien heiß begehrt.

Die Spenden können mittwochs direkt von 15 bis 17 Uhr in der Fahrradwerkstatt abgeben werden. Infos erteilt Albert Harmann, Engeldamm 7, ✆ 89 42.