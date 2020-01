Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag in der Zeit zwischen 16.30 und 18.10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Kolpingweg ein. Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Sie erbeuteten Bargeld.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Warendorf unter ✆ 0 25 81/94 10 00 oder per E-Mail unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.