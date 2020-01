„Mein Mann ist pflegebedürftig, und wir würden gerne gemeinsam verreisen.“ So lautet eine Standardaussage, die täglich beim gemeinnützigen Reiseveranstalter „Urlaub & Pflege“ getätigt wird. Der Verein, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, hat sich auf Reisen für Menschen mit Hilfs- und Pflegebedarf spezialisiert. Das Besondere an den Reisen von „Urlaub & Pflege“ ist die Eins-zu-Eins-Betreuung durch ehrenamtliche Reisebegleiter. Zusätzlich gibt es bei vielen Reisen einen Nachtdienst, so dass Gäste bis Pflegegrad fünf an den Reisen teilnehmen können. Auf allen Gruppenreisen sind examinierte Pflegekräfte dabei.

Jetzt war der CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier zu Gast. Anlass war das Sonderurlaubsgesetz in NRW. Nach diesem Gesetz haben ehrenamtliche Reisebegleiter von Jugendreisen Anspruch auf acht Tage Sonderurlaub pro Jahr.

„Urlaub & Pflege“ hat angeregt, dieses Gesetz auf ehrenamtliche Reisebegleiter für Menschen mit Hilfs- und Pflegebedarf aller Altersstufen auszuweiten und sich mit diesem Anliegen an das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales gewandt.

Die Nachfrage an den Reisen übersteigt die aktuellen Möglichkeiten des Vereins bei Weitem. Es fehlt an Menschen, die diese Reisen ehrenamtlich begleiten. Um den Personenkreis möglicher Reisebegleiter zu vergrößern, sei die Ausweitung des Sonderurlaubsgesetzes ein wichtiger Meilenstein, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Eine erste positive Stellungnahme des Ministeriums liegt „Urlaub & Pflege“ bereits vor.

Im Gespräch mit Daniel Hagemeier, an dem auch Bürgermeister Wolfgang Pieper teilnahm, warb „Urlaub & Pflege“ um Unterstützung des Landes und rannte damit bei ihm offene Türen ein.

Wer nicht warten möchte, bis das Gesetz geändert wird, sondern gleich mithelfen will, ist zum Schnupperkurs für ehrenamtliche Reisebegleiter am Freitag, 17. Januar, von 11 bis 18 Uhr eingeladen. Susanne Hanowell und ihr Team von „Urlaub & Pflege“ freuen sich unter ✆ 0 25 04/73 96 043 auf Interessierte.