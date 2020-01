Zu einem Kammerkonzert mit dem Violinduo Berlin lädt der Kultur-Freundeskreis am kommenden Sonntag, 12. Januar, um 19.30 Uhr ins Bürgerhaus ein.

Die beiden jungen Geigerinnen Dorothea Stepp und Milena Wilke eröffnen den Abend mit der Sonate e-Moll op. 3 Nr. 5 von Jean-Marie Leclair, gefolgt von Eugène Ysaÿes Duo-Sonate in a-Moll. Nach der Pause erklingt das Duetto G-Dur op. 27 Nr. 6 von Carl Stamitz sowie aus Henryk Wieniawskis Capricen op. 18 die Nr.1 in g-Moll und die Nr. 2 in Es-Dur, bevor das Konzert mit Sergej Prokofjew Duo-Sonate C-Dur op. 56 zu Ende geht.

Dorothea Stepp studierte ab 2007 an der Musikhochschule Hannover, zunächst als Jungstudentin am dortigen Institut zur Frühförderung, ab 2010 als reguläre Studentin. 2014 nahm sie ihr Studium an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ Berlin bei Antje Weithaas auf.

Milena Wilke war Jungstudentin in den Klassen von Latica Honda-Rosenberg, Rainer Kussmaul und Zakhar Bron. Ihr Bachelorstudium absolvierte sie bei Ingolf Turban in München. Seit 2019 studiert sie ebenfalls an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ Berlin bei Antje Weithaas.

Beide Künstlerinnen sind Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe. Beim Deutschen Musikwettbewerb 2018 erhielten sie jeweils ein Stipendium in der Kategorie „Violine solo“, verbunden mit der Aufnahme in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler.

Karten sind bis Samstag zum vergünstigten Vorverkaufspreis von 14 Euro bei „Tourismus+Kultur Telgte“ in der Kapellenstraße sowie in Westbevern bei „Nosthoff Schuhe und Schreibwaren“, Kirchplatz 4, erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 16 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen fünf Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.