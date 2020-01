Zügige und saubere Lösung

Auf der Baustelle der Klinik Maria Frieden gehen die Arbeiten voran. Die ersten der insgesamt 40 Module sind angeliefert worden. Derzeit werden die Fundamente vorbereitet und die Bauteile miteinander verbunden. Keine Container-Bauweise wohlgemerkt, darauf legen die Verantwortlichen wert.

Das Wort Container wirke irgendwie wertmindernd, meinen die Projektbegleiter des Telgter Unternehmens Bolle, das sich um die Herstellung und den Aufbau des Klinikanbaus kümmert. Außerdem wirken Container eher als Provisorium. Das ist hier aber nicht der Fall: Der Anbau in Modulbauweise ist als Dauerlösung gedacht.

Theoretisch könnten die Module sogar mit einer fertig verputzten Fassade aufgestellt werden. Im Fall der Klinik wurde aber darauf verzichtet.

Noch sind sie nämlich aufgrund der Witterung mit Schutzfolie ummantelt. Einer der letzten Schritte wird die Anpassung an das Bestandsgebäude sein. Steinwolle als Dämmung sowie weißer Putz werden die Klinikerweiterung nicht länger als Fremdkörper erscheinen lassen. Bis dahin ist allerdings noch gut was zu tun.

Die etwa 25 bis 27 Quadratmeter großen Module werden von Bolle im Werk so weit wie nötig vorgefertigt. So werden die Vorbereitungen für die Strom- und Wasserleitungen sowie die Heizungsrohre getroffen und diese eingebaut, so dass sie später nur noch angeschlossen werden müssen. Die Wände sind mit Trockenbauplatten verkleidet und verspachtelt, so dass direkt Malerarbeiten durchgeführt werden können. Die Decken werden nach Verlegung der Leitungen abgehangen.

In dieser Woche ist abends die Anlieferung der Module erfolgt, tagsüber die Aufstellung an der finalen Position. Etwa eine Stunde ist pro Einheit dafür veranschlagt – wenn nichts schief läuft. An Punkt- und Streifenfundamenten werden sie fixiert und durch Ankerplatten miteinander verbunden. Die Flure bestehen aus separaten Boden- und Deckenelementen.

„Wir haben die Statik noch verändert. Sie ist jetzt so ausgelegt, dass bei Bedarf ein zweites Stockwerk errichtet werden kann“, erklärt Bolle-Vertriebsleiter Heiko Goseling. Konkrete Pläne gibt es seitens Maria Frieden dahingehend noch nicht. Die Klinik wollte sich aber absichern, um zukünftig frei in der Entwicklung weiterer Flächen zu sein, so Anne Wiesmann vom Qualitätsmanagement.

Bis zum heutigen Donnerstag werden 24 Module aufgestellt sein, Anfang Februar folgt der Rest, sofern das Wetter hält. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Anne Wiesmann und verweist auf die eingehaltenen Liefertermine. „Im Mai soll der Sanitärbereich fertig sein, dann folgt die Möblierung, so dass im Juli oder August die Inbetriebnahme erfolgen kann.“ Patienten-, Therapie- und Ärztezimmer sowie Verwaltungsräume und sanitäre Anlagen finden dann im rund 800 Quadratmeter großen, L-förmigen Anbau Platz.