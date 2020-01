Ein toller Jahresauftakt

Viel Heiterkeit bescherte die Aufführung der Theatergruppe der kfd Westbevern den Teilnehmern der Zusammenkunft der Seniorengemeinschaft Westbevern zum Jahresauftakt.

Pastoralreferent David Krebes hielt die Andacht, mit der das monatliche Treffen im Pfarrheim begann. Marlies Sommer , Leiterin der Gemeinschaft, verband den Dank an den Pastoralreferenten mit den besten Wünschen für das neue Jahr. Sie freute sich über die große Resonanz. „Das ist ein sehr schöner Auftakt.“

Nach Kaffee und Kuchen präsentierte die kfd-Theatergruppe ihr neues Stück „We kriegt Besöök“. Der 75-minütige Auftritt war geprägt von derben Worten, sanften Tönen, Wirrungen und verzwickten Situationen, die es zu lösen galt.

Begeistert über die Aufführung zeigte sich auch eine kleine Gruppe aus Telgte, die bereits seit einigen Jahren Dauergast beim ersten Seniorennachmittag in Westbevern ist: „Toll, wie sie das Plattdeutsche, aber auch Gestik und Mimik herüberbringen.“ „Klasse, was ihr uns hier geboten habt“, lobte auch Marlies Sommer den Auftritt.

Sie stellte auch die Mitglieder des Seniorenteams heraus, die für das Gelingen des Seniorennachmittages sorgten. „Es macht Spaß. Wir sind ein gutes Team, das Hand in Hand arbeitet“, hob sie hervor, und verlas im Verlauf der Veranstaltung eine Geschichte.

Interessierte, insbesondere auch Neubürger sind zu den monatlichen Treffen stets willkommen. Ein Fahrdienst ist eingerichtet, der Frauen und Männer von zu Hause abholt und wieder zurück bringt, die am Seniorennachmittag teilnehmen möchten, aber keine Fahrgelegenheit haben.

Beim Seniorentreffen am 12. Februar steht ein bunter Nachmittag an. Zu einer Theateraufführung kann die Seniorengemeinschaft am 29. Februar mit dem Bus nach Gelmer fahren.

Auskünfte über die Seniorengemeinschaft erteilt Marlies Sommer unter ✆ 0 25 04/87 56. Das Seniorenteam bilden Marlies Sommer, Renate Luttermann, Maria Topheide, Maria Beermann und Alois Rotthowe.