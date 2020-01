Die Jugendfeuerwehr Telgte sammelt am morgigen Samstag, 11. Januar, die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Um zusätzliche Nachsammelarbeit zu vermeiden, bittet die Jugendfeuerwehr, die abgeschmückten Bäume bis spätestens 7 Uhr an die Straße zu stellen. Am besten an einem Sammelpunkt in einem Straßenzug, da es aufgrund des Besuchs von Bundesministerin Svenja Schulze beim Neujahrsempfang der Stadt Telgte zu Verkehrsbehinderungen kommen kann (vgl. Text rechts). Eine Unterstützung in Form einer Spende ist gern gesehen. Das Geld wird ausschließlich für die Jugendarbeit in der Jugendfeuerwehr Telgte und Westbevern verwendet. Fragen an: info@jugendfeuerwehr-telgte.de.