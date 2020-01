Was sagt Knigge zum „Proletenbesteck“?

Ricarda von Diepenbroick und Edith Plegge laden am Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr unter dem Titel „Herr Knigge isst mit“ zu einem Knigge-Dinner-Event ins Bürgerhaus ein.

Wer schnell ist, kann noch eine der wenigen Restkarten für die Veranstaltung bekommen. Aufgrund der großen Nachfrage wird es aber einen weiteren Termin geben: Am Freitag, 3. April, wird noch einmal der Tisch für Herrn Knigge und Gäste gedeckt.

Freiherr Knigge hat bekanntermaßen in seinen Schriften den Umgang der Menschen untereinander und gutes Benehmen im Allgemeinen erklärt. Das Werk erschien 1788 und wird bis heute in vielen Bereichen praktiziert. Verhalten und Auftreten gehören ebenso dazu wie gute Tischmanieren.

Ricarda von Diepenbroick und Edith Plegge von der Firma Stilgenau aus Tecklenburg „moderieren ein köstliches Vier-Gänge-Menü“, heißt es in der Ankündigung von „Tourismus + Kultur“. In lockerer Atmosphäre, in einer hervorragenden Gas­tronomie, mit Humor und Wertschätzung gehen die Gäste gemeinsam auf eine kulinarische Reise durch die Historie der Tischsitten und erfahren, wo unsere heutigen Gepflogenheiten herkommen. Knifflige Herausforderungen und interessante Geschichten runden den unterhaltsamen und kulinarischen Abend ab.

Zu folgenden Themen von Esskultur und Tischsitten finden sich an diesem lehrreichen Abend Antworten: Begrüßung und Vorstellung, Sitzordnung, Garderobe und Co., Gastgeber- und Gastrolle, korrekter Umgang mit Serviette, Besteck und Gläsern, souveräner Umgang mit schwierigen Speisen, Small Talk sowie Missgeschicke und Lösungen.

Wer beispielsweise wissen möchte, was man unter einem „Proletenbesteck“ versteht, sollte den Abend nicht verpassen.

Die Gastronomie vom „Mittendrin“ bietet an diesem Abend: Fingerfood zur Begrüßung, Kürbiscremesuppe, zur Auswahl geschmorte Rinderbacke oder Hähnchenbrustfilet mit Pilzen, gemischtes Gemüse und Selleriepüree oder ein vegetarisches Gericht sowie Apfeltarte mit Mandelcreme und Quarkeis. Getränke sind exklusive, wobei Mineralwasser im Preis inbegriffen ist. Der Preis beträgt 65 Euro. Das Platzangebot ist begrenzt.

Tickets und Infos: „Tourismus + Kultur Telgte“, Kapellenstraße 2, ✆ 0 25 04/ 69 01 00 oder tourismus@telgte.de.