Seit wenigen Tagen hat der Baubetriebshof der Stadt Telgte ein elektrisch betriebenes Nutzfahrzeug im Einsatz. Fast täglich wird Matthias Schnüpke mit dem neuen Kleintransporter vom Typ Nissan e-NV200 in den Straßen der gesamten Stadt Telgte für die Stadtreinigung unterwegs sein.

Das Elektrofahrzeug fährt besonders leise. Daher werden innerhalb des Stadtgebietes Lichtsignale eingeschaltet, die am Fahrzeug angebracht sind: Lampen und Blitzlichter. So ist das Fahrzeug besser zu erkennen. Für das Rückwärtsfahren ist das eAuto mit einem akustischen Warnsystem und einer Rückfahrkamera ausgestattet. „Bei der Anschaffung des Elektromobils spielte der Umwelt- und Klimaschutz natürlich eine große Rolle“, erklärt der technische Leiter des Baubetriebshofes, Kenan Islek .

Das Fahrzeug wurde ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen der Mitarbeiter des Baubetriebshofes beim niederländischen Umbau-Spezialisten Veth Automotive gebaut. Die Kippfunktion des fest verbauten Containers erlaubt das einfache Ausladen der Fracht an der Müllsammelstelle. Unter dem Fahrzeug befindet sich eine Vorrichtung für Besen, Schaufeln und andere Gerätschaften.

„Das Land NRW hat die Anschaffung des batterieelektrischen Fahrzeuges mit 40 Prozent der Anschaffungskosten gefördert“, sagt Stefan Bruns, kaufmännischer Leiter des Baubetriebshofes. Matthias Schnüpke hat in den ersten Tagen des neuen Jahres bereits beste Erfahrungen gesammelt. Diese sollen in den kommenden zwei Jahren erweitert werden. „Um dann zu entscheiden, was sinnvoll ist“, so Stefan Bruns

Das Fahrzeug hat eine angezeigte Akku-Reichweite von 200 Kilometern. „Doch in der Praxis“, schildert Kenan Islek, „ist der Akku nach 120 Kilometern bereits erschöpft.“ Für den arbeitstäglichen Fahreinsatz reicht der Speicher dennoch aus, zumal das Fahrzeug auch mit einer Energierückgewinnung ausgestattet ist. Eine Schnell-Aufladestation, eine sogenannte Wallbox, sorgt in der Betriebshalle dafür, dass der Akku innerhalb von etwa sechs Stunden wieder aufgeladen ist. Natürlich könne man ihn auch an der Haushaltssteckdose anschließen, doch hier sei die Aufladezeit mindestens doppelt so lang, erklärt Islek.