Nistkästen für die Außenbereiche

Schleifen, kleine Bretter, Schrauben und Schweißbahnen anreichen: All das sorgte dafür, dass die Jungen und Mädchen aus dem Kindergarten „Sternenzelt“ zum Start der Aktion Nistkästen-Bau mit den Krinkrentnern in ihrem Element waren.

„Sie haben sich bereits im Vorfeld auf ihr Mitwirken gefreut und waren natürlich happy, als es am Mittwochmorgen los ging“, sagte Erzieher Heinz Pieper , der bei der ersten Gruppe dabei war. „Und wenn die Nistkästen im Außenbereich angebracht worden sind, können die Kinder die Vogelwelt auch noch beobachten.“ Zusammen mit den Krinkrentnern, die sich für diese neuerliche Aktion des Westbeverner Krink gerne einbringen, wurde in der Aula der ehemaligen Grundschule in Vadrup gemeinsam gewerkelt.

Albert Laubrock, Josef Große Hovest und Helmut Kampelmann aus dem Kreis der Krinkrentner bauten mit den angehenden Schulkindern im Alter von fünf und sechs Jahren die ersten Nistkästen. Albert Laubrock hatte die einzelnen Holzteile aus Fichte und Tanne sowie die kleinen Schweißbahnen, die das Dach bedecken, im Vorfeld bereits maßgerecht zugeschnitten.

Ebenfalls hatte er die Löcher für die Vögel gebohrt. Das erleichterte die Tätigkeiten und führte auch dazu, dass der Bau der Nistkästen schneller voranging als gedacht.

Albert Laubrock musste daher noch zusätzlich Material heranschaffen. „Die Kinder sind mit Begeisterung dabei. Sie verfolgen genau die Zusammensetzung der einzelnen Teile und sind mit dem Anreichen der Teile schnell bei der Hand“, lobten die Verantwortlichen. Zwei Gruppen waren es am Mittwoch, drei weitere des Kindergartens „Sternenzelt“ werden am 13. Januar zusammen mit den Krinkrentnern Nistkästen bauen.

Am 20. Januar werden ab 14 Uhr die Kinder der St.-Christophorus-Grundschule im Dorf mit den Rentnern Nistkästen für den Außenbereich des Schulgeländes bauen. Für den Kindergarten St. Christophorus wird der Termin noch abgeklärt. Die dort gebauten Nistkästen werden auf dem Dorfplatz angebracht, weil der Außenbereich des Kindergartens bereits mit Nistkästen ausgestattet ist.

Melanie Haberecht, Mitglied im Vorstand des Krink, die die Aktion mit den Helfern sowie den Kindergärten und der Grundschule koordiniert, ist ebenso hocherfreut darüber, dass man bereits einige „Holzwürmer“ in Westbevern direkt als Sponsor für diese Aktion gewonnen hat. In allen Kindereinrichtungen in Westbevern werden Nistkästen gebaut, um die Außenspielflächen auszustatten. Die Herstellung von 30 Nistkästen ist geplant, berichtete Albert Laubrock.