Jessica Hesse und Jannik Döbbeler bilden die Doppelspitze der Landjugend Westbevern: Sie wurden anlässlich der Generalversammlung einstimmig gewählt. Jessica Hesse geht in ihr zweites Jahr als Vorsitzende. Jannik Döbbeler, bisher zweiter Vorsitzender, tritt die Nachfolge von Christopher Krieft an, der nach fünf Jahren an der Spitze und sieben Jahren im Vorstand der KLJB nicht mehr kandidierte.

Lang anhaltender Beifall der Versammlungsteilnehmer waren der Dank und die Anerkennung für seine Arbeit. „Er hat viel bewegt, Zeichen gesetzt und Neues umgesetzt“, hieß es unter anderem.

Für Jannik Döbbeler und Jessica Hesse ist ein ausgewogenes und attraktives Programm, das alle Altersschichten anspricht, ein zentrales Anliegen. „Wir sind auch um neue Mitglieder bemüht und möchten diese gleich einbinden“, unterstrichen sie zudem.

Einige Jugendliche hätten schon die Bereitschaft signalisiert, bei der Neuaufnahmefeier am 17. Januar um 19 Uhr im Pfarrheim in die KLJB einzutreten.

Dass sich in der Landjugend einiges bewegt, wurde anhand der Jahresberichte deutlich. Jessica Hesse erwähnte zahlreiche Aktionen – von der Holzsammlung über das Osterfeuer bis zur Teilnahme am Karneval.

Carolin Brockmann ging anschließend auf die sportlichen Angebote ein, bevor Lea Hülsmann eine solide Kassenlage präsentierte.

Beim anschließenden Wahlmarathon zeigte sich, dass viele Mitglieder Interesse daran haben, im Vorstand mitzuarbeiten. Es gab mehr Bewerber als Posten. Lea Hülsmann wurde in ihrem Amt als Kassenwartin bestätigt. Neben Jannik Döbbeler und Jessica Hesse sowie Lea Hülsmann, die bei der Generalversammlung direkt gewählt wurden, gehören der neuen Vorstandsmannschaft an: Lisa König, Caroline Brockmann, Teresa Plewe, Mira Karrengarn, Katharina Niemann, Tibor Ackermann, Nils Hahn, Alexander Lüttecke und Lars Tippkötter. Ihre Tätigkeitsbereiche werden bei der konstituierenden Sitzung des neuen Vorstandes festgelegt.

Ein Dank galt den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Christopher Krieft, Christoph König, René Hülsmann, Sven Kappelhoff und Meret Kracht für ihre geleistete Tätigkeit.