„Unterwegs im Auftrag des Herrn?!“: Unter diesem Leitgedanken trafen sich am Wochenende die Mitglieder von Pfarreirat und Kirchenvorstand der Gemeinde St. Marien im Haus Ohrbeck in Georgsmarienhütte . Unter der Leitung von Marcus Bleimann, Theologe und Historiker, stellten die Teilnehmer dabei die Motivation ihres eigenen christlichen Tuns in den Mittelpunkt. Das Ziel war dabei, außerhalb der normalen Gremienarbeit einen zusätzlichen Akzent zu setzen.