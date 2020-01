Viel Kreativität und technisches Know-how fordern die Aufgaben von Karl-Heinz Terharen als Kons­trukteur. Am 16. Januar 1995 trat der Warendorfer bei Winkhaus in Telgte ein, seit Oktober 1996 ist er in der Werkzeugkonstruktion tätig. Mit Hilfe modernster CAD-Technik entwickelt er komplexe Stanz- und Umformwerkzeuge für die Herstellung von Fensterbeschlägen. Auch für die Werkzeug-Kalkulation, -Optimierung und -Analyse ist er zuständig. Darüber hinaus begleitet er die Nullserien und Serienfertigung. Dabei arbeitet er bereichsübergreifend erfolgreich im Team. Dank seiner langjährigen Erfahrung ist er auch als Gutachter gefragt.

Der sportliche Vater zweier Söhne bewegt sich gerne. Er spielt Squash, Paddle-Tennis, Fußballgolf und Beachvolleyball, geht zum Schwimmen und hält sich mit Laufen ebenso fit wie mit dem Mountainbike. Clubkonzerte verschiedener Musikrichtungen besucht er zudem.