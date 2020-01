Die Vergabe der Aufgabenbereiche im Team sowie die Erörterung und Festlegung des Halbjahresprogramms standen bei der konstituierenden Sitzung der neuen Vorstandsmannschaft der Landjugend Westbevern im Mittelpunkt.

Wie berichtet waren Jannik Döbbeler und Jessica Hesse als Vorsitzende sowie Lea Hülsmann als Kassenwartin bei der Generalversammlung gewählt worden. Nun wurden auch die Aufgaben der weiteren Vorstandsmitglieder festgelegt: Alexander Lüttecke ist zweiter Vorsitzender, Lars Tippkötter zweiter Kassenwart, Lisa König erste Schriftführerin, Mira Karrengarn zweite Schriftführerin, Tibor Ackermann technischer Leiter, Nils Hahn Getränkewart, Teresa Plewe für Grill und Essen zuständig, Carolin Brockmann Sportwart, und Katharina Niemann kümmert sich um Presse und Werbung. David Krebes ist Präses.

Das neue Programm beginnt mit einem Arbeitseinsatz, bei dem der Karnevalswagen überholt wird. Damit die Landjugend vom 22. bis zum 24. Februar mit gutem Gewissen an den Umzügen teilnehmen kann, findet am 21. Februar eine Probefahrt statt. Die KLJB nimmt in dieser Karnevalssession an den Umzügen in Telgte am 22. Februar um 15.11 Uhr, Treffen ist um 14 Uhr am Schulzentrum, am 23. Februar in Everswinkel um 13 Uhr. Treffen ist um 12 Uhr an der Raiffeisen in Everswinkel, sowie am 24. Februar in Milte (10.11 Uhr) und in Warendorf, Treffpunkt um 12 Uhr bei der Bundeswehr, teil. Die KLJB Westbevern muss in diesem Jahr die Karnevalsnachparty am 29. Februar vorbereiten. Details werden noch bekanntgegeben.

Die Holzsammelaktion für das Osterfeuer führt die Landjugend am 28. März und am 4. April durch. Die Helfer treffen sich um 9 Uhr an der ehemaligen Grundschule in Vadrup. Das Osterfeuer für die ganze Gemeinde wird am Ostersonntag, 12. April, um 19 Uhr entzündet. Für einen Imbiss und Getränke sorgt die KLJB. Einen Tag zuvor, am Ostersamstag, wird wieder die traditionelle Osterwache gehalten.

Eine Maitour ist nicht geplant.