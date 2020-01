Wie in den vergangenen Jahren wurden die 135 Mitarbeiter der Stadtwerke Ostmünsterland zum Ende des Jahres 2019 gebeten, ihrem Arbeitgeber Vorschläge für wohltätige Projekte in der Region zu unterbreiten, um diese finanziell zu unterstützen. Die Auswahl fiel in diesem Jahr auf den gemeinnützigen Verein „Sternenland“, Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche in Telgte, und „Lummerland“, Kurzzeitwohnen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Ennigerloh. Die engagierte Arbeit der beiden Vereine unterstützen die Stadtwerke Ostmünsterland und ihre Mitarbeiter mit 2500 Euro.