Die Euphorie über das just vergangene Jubiläumsjahr 2019 war dem SG-Vorsitzenden Ulrich Winckler beim Neujahrsempfang des Vereins noch immer deutlich anzumerken. „Es hat von Anfang bis Ende Spaß gemacht“, sagte Winckler, der die besonderen Aktionen kurz Revue passieren ließ und dabei nicht mit Lob für die Organisationsgruppe sparte.

Zwei Herren aus besagter Gruppe wurden dabei besonders hervorgehoben. Jens Hampel , immerhin seit 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für die SG Telgte unterwegs, wurde mit der „Sportente“ ausgezeichnet. Den gut 30 Zentimeter hohen Holzvogel vergibt die SG immer im Rahmen ihres Neujahrsempfangs an verdiente Mitglieder.

Winckler hob in seiner Laudatio vor den gut 90 Anwesenden besonders Hampels Engagement für verschieden Benefizturniere des Vereins hervor. Gut 100 000 Euro an Spenden seien so über die Jahre zusammengekommen. „Das muss man erstmal auf die Beine gestellt bekommen“, zeigte sich Winckler beeindruckt. Hampel selbst gab sich bescheiden: „Ein ganzer Teil dieser Auszeichnung gehört den anderen aus dem Organisationsteam. Ohne sie wäre das Jubiläumsjahr nicht so gut gelaufen.“ Die „Ente“ bekommt einen Ehrenplatz im Wohnzimmer.

Christian Stöckl , der zweite Ausgezeichnete an diesem Abend, wird seine Sportente auf den Schreibtisch stellen. Der Abteilungsleiter Tischtennis hatte im Rahmen des Jubiläumsjahres einen sportlichen Leckerbissen in der Telgter Dreifachhalle organisiert. Dort trafen der 1. FC Saarbrücken und der TTC Indeland Jülich aufeinander. „Für die Jülicher war es das Spiel des Jahres“, berichtete Winckler. Und das sei vor allem dank der akribischen Organisation durch Stöckl und sein Team so gekommen. „Eine unfassbar gute Leistung“, bekräftigte Winckler.

Für Christian Stöckl, der die Auszeichnung unter langanhaltendem rhythmischen Applaus der Vereinsmitglieder entgegennahm, war die „Sportente“ eine schöne Anerkennung der Leistungen. „Durch eine solche Auszeichnung merkt man, dass man nicht allein ist.“