Spaß haben und die Gemeinschaft pflegen sind wichtig. Das „,Carport-Glühen’ sei „ein willkommener Einstieg in das Jahresprogramm“, sagte Britta Fröhlich. Die Sprecherin der kfd Westbevern freute sich über die große Resonanz der Veranstaltung. „Dass so viele trotz des nasskalten Wetters gekommen sind, spricht dafür, dass der feuchtfröhliche Gang durch die Gemeinde ankommt.“

Start war für 28 Frauen am Speicher auf dem Dorfplatz. Von dort aus ging es mit einer kleinen Beleuchtung als Wegweiser zunächst zu Maria Austrup zur ersten von drei Stationen, die die Wandertour beinhaltete. Dort gab es Glühwein, verbunden mit einem kleinen Pläuschchen. Weiter ging es durch das Dorfgebiet bis zu Mechthild Schoster. Auch dort konnten die Teilnehmer einen kleinen Drink zu sich nehmen, sich aber auch mit Leckereien vom Grill stärken.

Im Bereich der Bever führte der weitere Weg zu Mechthild Kracht, wo der Ausklang der Tour in geselliger Runde stattfand. „Das war heute eine runde Sache“, lobte eine Teilnehmerin die Wanderstrecke, die Aufnahme an den drei Stationen und das Drumherum. Christine Plewe übernahm das Ausschenken des Glühweins. Das Leitungsteam der kfd war für die Organisation zuständig. Britta Fröhlich nutzte die Gelegenheit, auf die nächsten Veranstaltungen hinzuweisen: „,Monday for Future’, Wertschätzung der Rohstoffe, Gib alten Materialien ein neues Gesicht“ heißt es am 27. Januar um 18 Uhr in der ehemaligen Grundschule in Vadrup. Ein Glasmalkurs der etwas anderen Art am 4. Februar und die Karnevalsfeier am 14. Februar stehen ebenfalls auf dem Plan. Für die Karnevalsfeier der kfd wird bereits eifrig geprobt.