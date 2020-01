Die Vorbereitungen für den ersten Betreuungstag in der neuen Kindertagesstätte „Lüttenland“ an der Georg-Muche-Straße laufen auf Hochtouren. Am Montag, 10. Februar, soll der Betrieb starten, doch bis dahin ist noch eine Menge zu tun.

Aktuell ist die Stadtverwaltung dabei, am Grünen Weg insgesamt sechs Ausweichbuchten zu schaffen, damit auf dem vergleichsweise schmalen Stück ein vernünftiger Begegnungsverkehr möglich ist. An fünf Stellen werden durch den Einbau von Schotter und Rasenkantensteinen Ausweichflächen gebaut. Im Bereich der Parkplätze an der Kleingartenkolonie wird eine solche Ausweichbucht durch Markierungen ausgewiesen. Die Arbeiten sollen bis zum Ende der Woche abgeschlossen sein.

Wie bereits berichtet, sollen die Eltern, die ihre Kinder mit dem Pkw zu der neuen Einrichtung bringen, sowie sämtlicher Zulieferverkehr aus Richtung Süden anfahren. Die Georg-Muche-Straße wurde bereits vor längerer Zeit am südlichen Ende abgepollert.

„Wir haben alle Firmen und die Eltern angeschrieben und ihnen eine Anfahrtskizze zukommen lassen“, sagt Norman Kuhn vom Träger „Kinderzentren Kunterbunt“. Zudem setzt der Kindergartenbetreiber darauf, dass etliche der Kleinen mit dem Fahrrad oder zu Fuß gebracht werden. Diesbezüglich habe man bereits an der Kita „Emspiraten“ am Fürstendiek gute Erfahrungen gemacht.

Insgesamt stehen auf dem Kindergartengelände etwa 15 Parkplätze für das Personal und Eltern zur Verfügung. Deutlich mehr, als es die Landesbauordnung NRW vorschreibe, betont Kuhn. Hätte sich der Betreiber nur nach dem Gesetz gerichtet, hätten nach Angaben des Regionalbeauftragten vier Parkplätze ausgereicht.

In der ersten Februarwoche wird übrigens auch ohne Kinder Hochbetrieb in der Einrichtung herrschen, denn dann werden viele Ausstattungsgegenstände geliefert – von den Möbeln über das Geschirr bis hin zum Werkzeug für den Hausmeister.

Einen offiziellen Eröffnungstermin wird es nicht geben. Angedacht, so Kuhn, sei ein Tag der offenen Tür, wenn sich der Regelbetrieb eingespielt habe. Zudem kann er sich vorstellen, nach zwölf Monaten am neuen Standort ein „Jahresfest“ zu machen.