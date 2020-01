Gut gelaunt machten sich jetzt Bewohner des Antonius-Wohnparks zusammen mit Begleitern vom Projekt „Senioren mit Senioren“ auf den Weg zum Museum Religio. Dort wurden die Senioren in zwei Gruppen von Mechthild Arens und Dr. Simone Müller durch die Krippenausstellung, die unter dem Thema „Auf der Suche nach dem Licht der Welt“ steht, geführt.

Rund 100 Künstler aus ganz Deutschland haben die Idee aufgegriffen, so dass eine vielfältige Schau von traditionellen Figurenkrippen über Glasbilder und Lichtkunst bis hin zu modernen Installationen dabei herausgekommen ist. Auch kritische Arbeiten, die das heutige Konsumverhalten und die vielfache Entfremdung der Weihnachtsfeier vom eigentlichen Sinn des Festes, der Geburt Christi, kommentieren, sind in der Schau zu finden. Nicht nur von der Vielfältigkeit der Werke waren die Besucher beeindruckt, sondern ganz besonders auch von der Rauminszenierung mit Schwarzlicht. Ein dickes Lob sprachen die Teilnehmer den beiden Museumsführerinnen für ihre umfassenden und interessanten Erklärungen zu den einzelnen Werken aus. Im Anschluss an den Museumsbesuch stärkten sich die Senioren im Emscafé mit Kaffee und Kuchen.