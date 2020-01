Die Begeisterung bei den Mitreisenden ist immer noch groß. „Die Tour war ein besonderes Erlebnis“, war immer wieder nach der Rückkehr einer Gruppe aus der Pfarrgemeinde St. Marien zu hören, die unter der Leitung von Pater Ephrem, der gebürtig aus Indien stammt, den Subkontinent erkundete. Das alles ist für den Benediktiner Grund genug, bereits wieder mit den Planungen für die nächste Reise zu beginnen.

Vom 10. bis 24. Oktober dieses Jahres – diesmal genau in den Herbstferien – ist es wieder soweit: Alle, die durch die Erzählungen der Mitreisenden aus den vergangenen Jahren neugierig geworden sind, haben nun die Möglichkeit, die Heimat von Pater Ephrem selbst kennenzulernen. Oder wer beim ersten Mal auf den Geschmack gekommen ist, kann nun andere Teile Indiens besuchen. So stehen dieses Mal Kalkutta mit dem Besuch des Grabmales und des Konvents von Mutter Teresa, Chennai (vormals Madras), die Hauptstadt Tamil Nadus mit dem Grab des Apostels Thomas, sowie die Tempelstadt Madurai und viele andere hinduistische Heiligtümer (Mahabalipuram, Pondichery, Tanjore) auf dem Programm. Natürlich darf auch Kerala, der Bundesstaat, aus dem Pater Ephrem und seine Mitbrüder kommen, nicht fehlen. Und wer schonmal die Backwaters, ein ausgedehntes Wasserstraßennetz im Süden Indiens auf einem ehemaligen Reiskahn befahren hat, wird sich freuen, dieses besondere Erlebnis noch einmal genießen zu können. Zum krönenden Abschluss wird in Kochi ein Modelldorf besucht, in dem indische Handwerkskünste vorgeführt werden, und man erfährt, was man alles aus Kokosnüssen herstellen kann.

Wer Interesse an der Bildungs- und Erlebnisreise hat, ist eingeladen, sich am 31. Januar ab 18 Uhr im Pfarrzentrum St. Clemens unverbindlich zu informieren. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, bei Pater Ephrem, 93 23 133 oder 01 72/92 92 465 oder sojanosb@gmail.com, weitere Informationen zu erhalten.